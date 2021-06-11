План мероприятий по подготовке городского хозяйства к будущему отопительному сезону уже выполнен на четверть

Третий месяц ресурсоснабжающие организации ведут замену изношенного оборудования, ремонтируют и перекладывают инженерные сети, управляющие компании активизировали работу по получению многоквартирными домами актов готовности к прохождению зимнего периода. Высокая интенсивность работ даёт уверенность в том, что к началу сентября город будет готов к старту отопительного периода.

Капитальный ремонт теплотрассы М21 на ул. Деповской ведётся с ограничением движения транспорта по этому участку.

Фото: Андрей Чурилов

Ответственная работа

Процесс подготовки города к отопительному сезону — дело ответственное и всегда масштабное. В нём задействованы сотни специалистов: инженеры, которые составляют график гидравлических испытаний и отключений, слесари, обслуживающие внутреннее оборудование в многоквартирных домах, а также представители органов власти, контролирующие качество и полноту проводимых работ. Но горожане видят лишь малую часть трудов, занимающих у профессионалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства не один месяц. На вид попадают только ремонты инженерных коммуникаций, сопровождающиеся перекопами.

В этом году у ресурсоснабжающих предприятий Барнаула большие планы: нужно обновить более 70 км коммуникаций, заменить рабочее оборудование на нескольких десятках производственных объектов — и все эти мероприятия нужно завершить до начала календарной осени. Потому коммунальщики приступили к работам, едва в городе начал таять снег. Например, к ремонту тепловых сетей энергетики приступили раньше обычного на полтора месяца. Напомним, ремонтная кампания у «Сибирской генерирующей компании» стартовала в конце марта с работ на ул. Малахова, где перекладывался 95-метровый участок магистрального трубопровода.

Сейчас объектом пристального внимания горожан является ул. Деповская, где энергетики уже неделю меняют магистраль диаметром 700 мм. Как и большинство, эта сеть была построена в 1960-х годах и свой нормативный срок службы давно выработала. Бригада рабочих не только меняет 427-метровый участок теплосети, но и устанавливает новые железобетонные конструкции канала, внутри которого уложены трубы, под трамвайными путями на пр. Строителей.

Больше ремонтов!

Тепловая магистраль на ул. Деповской — один из крупных объектов, но не единственный, который будет реализован в рамках ремонтной программы СГК. Средства, выделяемые «Сибирской генерирующей компанией» на реконструкцию и капремонт теплового хозяйства, ежегодно растут. Если в 2018 году на обновление 14 км сетей было направлено 450 млн рублей, то в минувшем году сумма вложений достигла 1,3 млрд. Благодаря этим инвестициям было переложено ещё 39,9 км сетей. По словам Александра Кощеева, председателя городского комитета по энергоресурсам и газификации, именно столько и нужно ремонтировать каждый год, чтобы обеспечить безаварийную работу теплосетей в течение нормативного срока их службы.

— В последние годы мы стали обновлять значительно больше сетей в километровом исчислении, и это даёт свои плоды — аварийность начала понемногу снижаться. Увеличение финансирования на объекты теплоснабжения стало возможным благодаря реализации концессионных соглашений и соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, подписанных с АО «Барнаульская генерация», — рассказал Александр Владимирович Кощеев. — Такое соглашение заключено и на объекты водоснабжения пригородных территорий с ООО «Барнаульский водоканал». Эти договоры, предусматривающие значительный перечень работ по реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности, позволяют ежегодно снижать затраты бюджетных средств на ремонт и все средства направлять на приведение в нормативное состояние бесхозяйных сетей.

Именно обслуживание и передача в эксплуатацию специализированным организациям бесхозяйных объектов, износ которых зачастую приближен к 100%, является одним из самых сложных вопросов в подготовке городского хозяйства к зиме, поскольку на таких сетях чаще всего и происходят аварийные порывы. В комитете по энергоресурсам и газификации уточняют, что на сегодняшний день выявлено более 392 км сетей, проходящих по частным территориям и уложенных с нарушением строительных норм. Но ресурсовики, идя навстречу жителям города, ежегодно забирают на свой баланс по 30–40 км «бесхоза». В этом году один только водоканал возьмет себе на обслуживание 9,3 км водопроводных сетей, а это значит, что будет планово ремонтировать и вкладывать деньги в их содержание.

7,5 млрд рублей в виде инвестиций получат объекты городского хозяйства в рамках концессионных соглашений в ближайшие 10 лет.

Порядок в доме

Четвертый год подряд Барнаул получает паспорт готовности к отопительному сезону без замечаний. Его наличие подтверждает не только готовность всех коммунальных объектов, но и жилого фонда. В этом году акты технической готовности предстоит получить 2942 многоэтажкам с централизованным отоплением. По состоянию на 2 июня 367 домов получили этот документ, тем самым подтвердив, что внутридомовое оборудование находится в исправном состоянии и готово к приёму теплоносителя.

— По мере завершения гидравлических испытаний в городе будет расти количество домов и объектов социального назначения, получивших акты готовности, — отметил Сергей Романов, заместитель начальника производственно-технического отдела городского комитета ЖКХ. — Паспорт готовности — это документ, который выдаётся управляющей компании при условии получения соответствующих актов всеми многоквартирными домами, находящимися у неё на обслуживании.