Публикуем актуальную информацию о паводковой обстановке в Алтайском крае

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подтопленных домов нет.

Продолжается медленный рост уровня воды в Оби на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула. Превысив критический порог и резко пойдя на спад, теперь вода вновь прибывает. Такие колебания объясняются значительными осадками в верховьях, которые волной докатываются до краевой столицы.

На сегодняшнее утро уровень воды в районе посёлка Затон составил 554 см, по-прежнему частично подтоплены 95 приусадебных участков. С учётом имеющихся данных, подтопление жилых домов в ближайшее время не прогнозируется.

На остальных водных объектах гидрологическая обстановка стабильная. В основном наблюдается устойчивая динамика снижения уровня воды.

Согласно имеющимся прогнозам, на территории Республики Алтай 11–12 июня 2021 года ожидается выпадение осадков интенсивностью до сильных. Эти осадки способны изменить объёмы приточности в водные объекты бассейна Верхней Оби и обеспечить рост уровня воды в реках предгорий Алтая (Чарыш, Ануй, Песчаная), а также в реках Бия и Катунь. Такая гидрологическая ситуация обеспечит сохранение высокого уровня на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению. Неблагоприятная ситуация может сложиться на территории Затона и в Каменском районе.

В Затоне работает оперативная группа муниципалитета, для мониторинга привлекаются специалисты главка. Информация о паводковой ситуации и мерах, направленных на защиту населения микрорайона, размещена на информационных стендах. Текущий уровень воды ежесуточно доводится до населения.

Обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и администраций городов и районов, все силы и средства готовы к реагированию.

Если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, следите за информацией в местных средствах массовой информации, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все рекомендации местных властей. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 65-82-19.