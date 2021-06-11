Солнечное затмение в Барнауле. Каким оно было?

Вчера, 10 июня 2021 года, жители нашей планеты могли наблюдать солнечное кольцеобразное затмение.
К сожалению, увидеть это замечательное явление без выезда в места видимости кольцеобразной фазы представилось небольшому количеству наблюдателей.
Жители Алтайского края смогли наблюдать лишь частные фазы затмения. Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent опубликовал на странице в Instagram таймлапс про вчерашнее затмение. По его словам, ролик он снимал 2 часа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город, ночь, и все такое (@grad.i.ent)
Публикация от Город, ночь, и все такое (@grad.i.ent)