Солнечное затмение в Барнауле. Каким оно было?

Вчера, 10 июня 2021 года, жители нашей планеты могли наблюдать солнечное кольцеобразное затмение.

К сожалению, увидеть это замечательное явление без выезда в места видимости кольцеобразной фазы представилось небольшому количеству наблюдателей.

Жители Алтайского края смогли наблюдать лишь частные фазы затмения. Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent опубликовал на странице в Instagram таймлапс про вчерашнее затмение. По его словам, ролик он снимал 2 часа.