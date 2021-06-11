В Алтайском крае ребёнок утонул в баке с водой

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, днём 10 июня 2021 года на территории домовладения в одном из сёл Благовещенского района в наполненном водой баке было обнаружено тело ребёнка в возрасте 2 лет 10 месяцев. Предварительно причиной смерти явилась механическая асфиксия вследствие утопления в воде.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, которая не состоит на учёте в органах системы профилактики.

В рамках уголовного дела следствию предстоит выяснить причины, по которым маленький мальчик остался без присмотра, а также все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.