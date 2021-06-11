В Алтайском крае снижаются закупочные цены на молоко

Однако, как отмечают в краевом правительстве, уровень цен пока выше, чем в прошлом году.

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– Изменение закупочных цен на молоко-сырьё носит сезонный характер, который объясняется объективными причинами. На период с мая по август приходится пик производства сырого молока и одновременно с этим спад потребления готовой молочной продукции. Это в свою очередь приводит к значительному увеличению объема продукции, хранящейся на складах предприятий, – прокомментировал ситуацию замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

Между тем качество молока, закупаемого у населения, не всегда соответствует существующим требованиям. По словам Кондыкова, уровень его качества ниже, чем на современных фермах. А это значит, что для получения готовой продукции с соответствующими качественными показателями переработчики молока вынуждены применять дополнительную его обработку, в том числе стерилизацию, что приводит к дополнительным затратам.

В связи с этим для сельхозпредприятий закупочная цена всегда выше, чем на сборное молоко, принимаемое у населения.

В прошлом году краевые власти рекомендовали сельским районам Алтайского края заключить соглашения о между районной администрацией и закупщиками (сборщиками) молока. Однако на призывы и увещевания откликнулись только три района. В результате убытки несут владельцы личных подсобных хозяйств, не проявившие настойчивости в защите своих интересов.

По мнению Кондыкова, для более эффективного регулирования отношений на рынке молока необходима активная позиция владельцев ЛПХ, а также развитие сети потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов. Их работа помогает обеспечивать концентрацию объемов сырого молока, его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой продукции для сельхозпредприятий. Кроме того, участники кооперативов могут решать сообща другие важные задачи, например, по приобретению племенного молодняка скота и птицы, закупу более дешевых кормов, созданию собственной переработки сырого молока, обновлению техники.

Сразу же при поступлении первого сигнала о снижении цен, еще в мае, Алтайпищепром , проверив достоверность информации, направил обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы. Чиновники просят антимонопольщиков проверить переработчиков молока на предмет ценового сговора. В прошлом году было установлено 3 факта нарушения антимонопольного законодательства по закупу молока у населения, виновные были привлечены к ответственности.