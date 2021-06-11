В Барнауле проверяют водоёмы, где отдыхают горожане

Очередной рейд состоялся 9 июня 2021 года в Центральном районе, на берегу Оби в районе Правобережного тракта.

4–5 раз в неделю сотрудники МЧС ведут профилактику на несанкционированных местах отдыха людей. Проводят беседы о запрете купания, о том, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра у воды, чтобы не случилось трагедии. Кроме того, инспекторы ведут постоянный надзор за маломерными судами: необходимо, чтобы все они были зарегистрированы, прошли техническое обслуживание, а их владельцы не нарушали правил плавания, находились в спасательных жилетах.

В 2021 году на всех несанкционированных пляжах организуют работу мобильных спасательных постов. За безопасностью будут следить представители аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».

В пресс-службе мэрии напомнили, что городской пляж на сегодняшний день закрыт. Срок его открытия зависит от паводковой ситуации и уровня воды в Оби. Тем не менее барнаульцы могут отдохнуть на воде уже сегодня. Начал работу пляж на озере Пионерском (кемпинг-парк «Природа и человек»), в городе работают восемь открытых бассейнов и частных пляжей, где отдыхать не только комфортно, но и безопасно.

В стихийных местах отдыха купаться запрещено и опасно, на что есть несколько причин. Состояние дна реки или озера, качество воды не обследованы специалистами. Кроме того, температура воды ниже необходимой, и плавание в непрогретом водоёме чревато судорогами и переохлаждением: даже опытный пловец может растеряться и начать тонуть. Чем закончится такое купание, предсказать сложно.

Купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями, является нарушением правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами для плавания. По ст. 68 Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» за это предусмотрена ответственность.

Нарушители могут быть предупреждены или получат штраф: граждане в размере от 500 до 1 000 рублей, должностные лица — от 500 до 5 000 рублей, юридические лица — от 1 000 до 10 000 рублей.