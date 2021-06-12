«Барнаульский полк». Как священнослужитель воспитывает в детях патриотизм

В этом году в краевой столице появился новый военно-патриотический клуб «Барнаульский полк». От подобных подростково-молодёжных организаций он серьёзно отличается, начиная с того, кто им руководит, и заканчивая подходами к воспитанию курсантов.

Фото: Михаил Полубедов.

Интересная судьба

У здания на ул. Шукшина, 7 судьба нелёгкая. В советские годы здесь был вытрезвитель. Потом — ресторан арабско-восточной кухни. В общем, репутация у этого двухэтажного строения всегда была своеобразной. А сейчас здесь начали стрелять. Но делают это легально, из пневматического оружия, и не ради развлечения, а пользы для, как говорится. Уже несколько месяцев в этом помещении базируется военно-патриотический клуб «Барнаульский полк», названный так в честь легендарного подразделения, квартировавшего в краевой столице.

— Всё прошлое лето мы здесь делали ремонт. Тут даже окон не было, просто кирпичом все было заложено, — проводит экскурсию руководитель ВПК Вадим Коваленко. — Мы — это наша команда, но вообще я всегда так говорю. У меня философское образование, привык так отвлечённо формулировать.

У Вадима Коваленко самого судьба не менее любопытная, чем у здания, которым он теперь занимается. Вадим Коваленко — штатный клирик Никольского храма. После школы поступил на религиоведение в АлтГУ и заочно на философию. Потом — в аспирантуру и одновременно в Барнаульскую духовную семинарию. Аспирантуру окончил, но кандидатскую не защитил, зато стал священнослужителем. Одновременно увлекся новым видом спорта — практической стрельбой Action Air. В Барнауле этот вид спорта начал развивать известный тренер по карате Сергей Петров. Коваленко познакомился с ним, взялись за дело, а через какое-то время вместе с одним из преподавателей Барнаульского кадетского корпуса открыли ВПК «Шторм». Год прозанимались, потом пути руководителей разошлись.

Богатая история

Как говорит Вадим Коваленко, в Барнауле много военно-патриотических клубов с хорошей историей, работающих ещё с советских времён и по тем же методикам. Ничего плохого в этом Вадим Геннадьевич не видит, но ему хотелось привнести что-то новое. В практической стрельбе он увидел перспективу, но хотелось чего-то ещё. Так как Коваленко служит в Никольском храме, стал интересоваться его историей, а затем погрузился в историю барнаульского гарнизона.

— На месте, где сейчас расположен Никольский храм и Барнаульский юридический институт, были казармы Барнаульского пехотного полка — подразделения более чем с 200-летней историей, — рассказывает Вадим Коваленко. — Все начиналось с Томского 39-го пехотного полка, который, хотя так и назывался, большей частью квартировался у нас и пополнялся нашими людьми. Он участвовал в войне с Наполеоном, в Бородинской битве, во время которой, к сожалению, почти полностью погибли все солдаты. Дальнейшая история полка идёт к русско-японской войне, где он получил Георгиевское знамя.

Изучая историю, Коваленко понял, что она насколько богата, настолько и неактуализирована.

— Экспонаты, посвящённые этой теме, есть в краеведческом и художественном музеях, в музее «Город», но нет единой экспозиции, которая бы давала полное представление, — рассказывает Коваленко.

Тогда Вадим Геннадьевич решил — его новый ВПК будет называться «Барнаульский полк», через изучение истории которого он будет давать подрастающему поколению то, что считает необходимым — социальную и ценностную подготовку.

Вадим Коваленко:

«Хочу обратиться к барнаульцам: если в ваших семьях есть артефакты, относящиеся к барнаульскому пехотному полку, сообщите о них. Давайте вместе создадим музей в память о подвигах наших предков».

Зажечь ребёнка

Помещение нашли быстро — новый владелец бывшего вытрезвителя и кафе в пандемию не мог найти арендаторов, так что согласился пустить на свою территорию ВПК. На первом этаже клуба — зал для тренировок по ОФП, на втором — помещение для стрельбы и кабинет теоретической подготовки.

— Практическая стрельба — наша база, но наполняем её ценностным содержанием, изучая историю барнаульского полка и его традиции, — говорит Коваленко.

По его словам, целей у клуба несколько. Одна из них — установка обелиска в честь барнаульского пехотного полка. Вторая — создание посвящённого ему музея. Ну и третья — воспитание детей и подростков по нескольким программам.

— На теоретических занятиях мы обсуждаем те или иные темы, стараясь включить и зажечь ребёнка. Мало просто сказать, что нужно любить свою страну. Нужно, чтобы он понял — почему? Это можно сделать через историю своей семьи. Узнаём, откуда корни родителей, дедов и дальше. Обсуждаем подвиги героев Отечества. Опять же не просто рассказывая, что сделал тот или иной человек, а предлагаем подумать, почему он это сделал, представить себя на его месте, — рассказывает Вадим Коваленко.

Сейчас в клубе более ста занимающихся на постоянной основе, с ними работают несколько тренеров и педагогов. На специальные занятия неоднократно приезжали дети из малообеспеченных семей. Сейчас тренировки и теоретические курсы проходят в помещении, когда потеплеет, переместятся на стадион, также запланированы полевые выезды.

Сам Вадим Коваленко совмещает работу в ВПК со службой в храме.

— Как сочетаются стрельба и церковь? Мы по людям не стреляем и воевать не призываем, — говорит Вадим Геннадьевич. — Но считаю, что обращаться с оружием должен уметь каждый. Как говорится, не надо, чтобы это пригождалось, но это все-таки вопрос защиты себя, своей семьи и Родины. Потому я рассматриваю практическую стрельбу не только как чистый спорт, а с более жизненным применением. Это начальная военная подготовка, только в современном варианте.