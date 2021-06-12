День России — 12 июня

Государственный праздник Российской Федерации — это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Фото: Михаил Полубедов

День России — это один из самых молодых и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, в которой провозглашено главенство Конституции и её законов. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. Тогда же нашей стране было дано и новое название — Российская Федерация.

Ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Впервые проведённые в незнакомом формате, эти выборы можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного демократического государства. Спустя 10 лет, в 2001 году, президент Владимир Владимирович Путин в своём праздничном выступлении, посвящённом 12 июня, обратил внимание на то, что именно эту дату следует считать точкой отсчёта для новой российской истории, поскольку после неё страна встала на принципиально новый путь развития — путь демократии и верховенства закона с целью создания правового государства.

До 2002 года праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. После, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации и в нём, помимо всего прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные, 12 июня провозгласили Днем России.

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами, в которых принимают участие жители всех возрастов. С программой праздника в городе Барнауле можно познакомиться в материале «Вечернего Барнаула».

Фото: Михаил Полубедов

Ещё одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения учреждённой в 1992 году Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности. О лауреатах Госпремии 2021 можно почитать здесь.

В 2007 году активисты молодёжных организаций «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» впервые провели всероссийскую акцию «Российский триколор», в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. С этого года акция стала традицией и в Барнауле — в преддверии праздника прохожим, а также в учреждениях здравоохранения, аптечных пунктах, продуктовых магазинах, общественных местах раздают ленты-триколор. Всего в рамках акции вручено более 1000 лент. В день праздника, 12 июня, горожанам также будут раздавать ленточки с триколором.



Фото: Михаил Полубедов

Завершится праздник фейерверком, который традиционно пройдёт на площади Сахарова. Салют запланирован на 22:30.

В этот день хочется пожелать всем гордиться, что мы — россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Желаем всем процветания, счастья и благополучия!