«Динамо» дома обыграло «Оренбург-2»

В 29 туре первенства ПФЛ (группа 4) «Динамо-Барнаул» на своем поле без особых проблем обыграло аутсайдера турнира – «Оренбург-2» со счетом 2:0.

Фото: Ярослав Махначёв.

Счет на 7-й минуте красивым ударом открыл Владимир Завьялов. После этого бело-голубые всю игру контролировали ход событий, но реализовать свое преимущество смогли только в компенсированное время, отличился Иван Житников.

Победа практически обеспечила динамовцам седьмое место в турнирной таблице по итогам первенства. Заключительный матч сезона барнаульцы проведут 15 июня дома против новотроицкой «Носты». Начало в 18.30.