Исаакиев день, или Змеиный праздник: чем примечателен день 12 июня

В названиях этого дня издревле соединились христианские традиции и славянские языческие верования.

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Гадство какое!

В православии в этот день чтят память преподобного Исаакия. В народном месяцеслове ещё с дохристианских времён день этот считался Змеиным праздником. Издревле люди верили, что именно в эту дату начинают выползать из своих убежищ всякие гады: ящерицы, ужи и змеи.

В этот день старались в лес не ходить, потому что змея может так укусить человека, что «ни одному колдуну-знахарю не заговорить». В народе говорили: «На Змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу». Бытовало поверье, что змеиный яд в этот день у гадов ползучих особенно сильный.

Если же поход в места, где могли скопиться змеи, был вынужден и неизбежен, с собой нужно было брать ясеневую палку. Считалось, что эта древесина заставляла змей впадать в оцепенение и не позволяла им укусить человека. Примерно также, согласно легендам, действовал на гадов и камень изумруд.

Существовало в народе и поверье, что убивать змей в этот день опасно. Люди верили, что любому человеку, кто навредит змее в этот праздник, родственники её будут всячески мстить до самой осени.

Вместе с боязнью змей древние славяне и глубоко уважали этих существ. Люди верили, что отдельные пресмыкающиеся, такие как ужи или полозы, могли жить тысячелетиями. Часто такие пресмыкающиеся описывались в былинах и сказках как мудрые существа, помогающие людям. В мультфильме «Волшебное кольцо» змея Скарпапея — дочь змеиного царя — дарит Ивану в награду за своё спасение украшение, исполняющее желание. Легендарная хозяйка Медной горы из сказки Бажова принимала облик изумрудной ящерицы. А вот ядовитых змей славяне считали злыми исчадиями и часто при встрече убивали их.

Фото: kinopoisk.ru

Чего нельзя делать в этот день:

Нельзя в день Исаакия Змеевика обманывать и изворачиваться, поскольку иначе в будущем возможны проблемы в личной жизни и деловой сфере: обманы, финансовые потери, предательство любимого человека.

По примете, нельзя сегодня покупать посуду. Очень скоро она треснет или надколется, тем самым притянет денежные неприятности, которые просто «разобьют» жизнь на мелкие куски. Если же в день Исаакия Змеевика все-таки надо срочно купить посуду, то в неё после покупки следует тут же положить монетку, что поможет нейтрализовать примету и защитить себя и свою семью от безденежья.

Мужчинам и парням в этот день не стоит дарить любимым девушкам и женщинам шкатулки. Считается в народе, что в дальнейшем у принявшей такой подарок появятся секреты от дарителя, которые могут привести к изменам и расставанию пары.

Запрещается поднимать найденные деньги. Согласно поверью, они могут привлечь в жизнь поднявшего несчастья и болезни. Если же находка все-таки оказалась в руках, то её надо отдать нуждающимся или же потратить на благое дело.

При этом следует помнить, что ни в коем случае нельзя деньги, найденные 12 июня, нести домой. Они навредят и нашедшему, и его близким.

Народные приметы на 12 июня