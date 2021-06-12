Как выбрать мороженое? Рекомендации Роспотребнадзора

Одно из самых привлекательных лакомств в летнюю жаркую погоду — это мороженое. Однако многие потребители задаются вопросом: как при выборе любимого десерта распознать некачественный продукт. О том, как это сделать и на что стоит обратить внимание при покупке мороженого, рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Выделяют следующие виды мороженого:

молочное — не более 7,5% м. д. молочного жира;

сливочное — 8–11,5% м. д. молочного жира;

пломбир — не менее 12% м. д. молочного жира;

кисломолочное — не более 7,5% м. д. молочного жира;

с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12% м. д. молочного жира.

По способу производства мороженое делится на два вида: мягкое и закалённое. Как правило, в магазине продаётся только закалённое мороженое, так как мягкое не проходит стадию закаливания, оно имеет небольшой срок хранения.

Основу рецепта любого мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Все эти ингредиенты, а также дата изготовления и срок годности должны быть обязательно указаны в составе на этикетке продукта (требование ГОСТ 31457-2012). Обращаем внимание! Молочные продукты в составе мороженого должны стоять на первом месте, так как при составлении состава продукты указываются в порядке убывания их доли в товаре.

Именно поэтому особое внимание при приобретении мороженого необходимо уделить информации, указанной на его упаковке.

Если в составе мороженого используются заменители молочного жира, то это обязательно должно быть отражено в названии продукта. Понятия «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира не допускаются!

В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира разрешено использовать такую замену, но в ограниченном количестве — не более 50% от всей массы жира мороженого. Если такая замена достигает 100%, то есть весь жир в продукте растительный, то такой продукт называется «десерт замороженный».

Многих потребителей также смущает широкий перечень стабилизаторов, перечисленных в составе мороженого. Не стоит этого опасаться. Стабилизаторы — это естественные ингредиенты любого мороженого, обеспечивающие его сохранность. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), агар (Е 406), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцелларан (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия и другие.

Немаловажное значение играет внешний вид мороженого. Его цвет зависит от процента жирности: чем процент выше, тем мороженое желтее. Кроме того, при производстве мороженого допускается использование различных пищевых красителей, ароматизаторов, антиокислителей, подсластителей. По европейской системе классификации пищевых добавок все эти ингредиенты маркируются буквой Е и трехзначным числом, например Е100, Е101, Е102, Е122, Е142, Е150 и т. д. Если форма мороженого деформирована, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или что срок годности продукта на исходе.

Если вы любите мороженое с глазурью, предпочтение лучше всего отдать натуральной шоколадной глазури, которая по составу идентична шоколаду. Качественная глазурь не должна быть излишне ломкой или, наоборот, липкой. Также на ней должны отсутствовать следы белого налёта или белых крупинок, так как такие недостатки говорят о нарушении технологии производства или о неправильном хранении продукта.

Состав глазури также обязательно указываться изготовителем либо в общем составе мороженого, либо отдельно. Обращаем внимание: наличие в составе глазури растительных жиров допустимо и может не отражаться в названии продукта.