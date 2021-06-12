Площадь Сахарова перекроют в Барнауле

Ограничения связаны с мероприятиями, посвящёнными Дню России.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

12 июня 2021 года с 10:00 до 22:30 в Барнауле перекроют движение для всех видов транспорта по площади Сахарова от улицы Молодёжной до улицы Мерзликина, передаёт администрация города.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки, по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

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