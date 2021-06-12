Три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 будут работать в Барнауле в выходные

Предварительная запись для прохождения вакцинации в мобильном пункте не требуется. В поликлиниках запись на прививки ведётся через портал госуслуг или по телефонам.

Фото: минздрав Алтайского края

С 11 по 14 июня 2021 года с 10:00 до 16:00 мобильный медицинский комплекс по вакцинации от коронавируса будет работать у входа в барнаульский зоопарк «Лесная сказка» по адресу: ул. Энтузиастов, 12. Вакцинацию в нём проводит городская поликлиника № 9.

Также в Барнауле работает ещё два мобильных комплекса: рядом с ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) и у магазина «Мария-Ра (пр. Красноармейский, 4). Эти мобильные комплексы обслуживаются городской поликлиникой № 14 и Городской больницей № 5 и работают с 10:00 до 16:00, включая выходные.

В мобильном комплексе может привиться любой житель Алтайского края старше 18 лет. При этом вторую часть прививки нужно будет поставить в той медицинской организации, которая ведёт вакцинацию в мобильном пункте.

Перед вакцинацией каждого осмотрит врач. При симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации будет отказано до полного выздоровления или улучшения состояния, пишет пресс-служба мэрии.