Вот привязались! Отметим Всемирный день вязания на публике

13 июня краеведческий музей приглашает горожан принять участие в акции «Свяжи свой мир».

Фото: Shutterstock

Вязание — древнейший вид рукоделия. Первой вязаной вещью, известной миру, считается найденная в Египте детская туфелька, которой более четырёх тысяч лет. Музей приглашает встретиться всем, кому интересен этот вид рукоделия!

Сегодня вязание активно развивается в разных странах мира: разрабатываются уникальные узоры, используются новые материалы. Вязаные изделия, будь то одежда, предметы интерьера или аксессуары, являются практичными, уникальными и модными вне времени. Даже известные мировые бренды одежды активно пополняют свои коллекции вязаными вещами ручной работы.

Большинство увлечённых вязанием считает, что главное — это его терапевтический эффект и возможность общаться с подругами, разделяющими это хобби. Актриса Джулия Робертс увлекается вязанием и подсадила на него многих своих коллег. Это увлечение повлекло за собой множество добрых подшучиваний над актрисой. На съёмках фильма «Ларри Краун» Том Хэнкс решил разыграть Джулию. Была куплена для съёмочной группы партия шерсти и спиц, и съёмочная группа села вязать. Когда актриса вошла в павильон, то застала всех за этим занятием. Розыгрыш удался на славу.

В 2005 году по Франции для вязальщиц всего мира был придуман праздник — Всемирный день вязания на публике. Он проходит каждую вторую субботу июня, и на протяжении всей следующей недели принято организовывать массовые мероприятия в общественных местах и парках, посвящённые вязанию, проводить открытые мастер-классы, благотворительные ярмарки и даже соревнования вязальщиц.

13 июня в рамках акции «Свяжи свой мир» в краеведческом музее весь день будет работать мини-выставка вязаных изделий, выполненных вручную, которые в музей принесли мастерицы нашего города. Открытие выставки в 13:00. В экспозиции: кружевные шали, ажурные летние вещи, оригинальные сумочки и другие аксессуары и ещё много чего интересного.

В 14:00 всех желающих приглашают на мастер-класс по вязанию, где вы сможете научиться основам данного вида рукоделия или поделиться своими знаниями и умениями с теми, кто только начинает интересоваться этой темой.

Фото: Shutterstock

Также в этот день любой посетитель сможет внести свой вклад — добавить пару петель в создание символической «дорожки счастья», которая станет украшением музея, и сделать фото на память в тематической фотозоне. Акция состоится по адресу: пр. Красноармейский, 28. Для записи на мастер-класс звоните по тел. 205-144.