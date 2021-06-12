Жителей Барнауле призывают к соблюдению правил пожарной безопасности в сезон тополиного пуха

В связи с сезонным распространением тополиного пуха Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает горожанам о правилах пожарной безопасности.

Фото: placepic.ru

Неосторожно брошенный окурок, спичка, умышленное поджигание тополиного пуха часто становятся причиной пожара. Огонь распространяется с большой скоростью и может быстро перекинуться на сухую траву, мусор, а затем и на строения, автомобили.

За последние трое суток в городе произошло 90 пожаров, из них 87 — в местах складирования мусора.

Чтобы тополиный пух не стал причиной пожара, организациям, домоуправлениям, жителям частного сектора рекомендуют своевременно убирать скопления пуха, обеспечить полив тротуаров, газонов, придомовой территории, особенно возле построек, выполненных из сгораемых конструкций, зданий с навесными фасадами. Нельзя позволять пуху скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта, в местах открытого хранения сгораемых материалов.

Также напоминаем, что на территории Алтайского края продолжает действовать особый противопожарный режим, остаётся запрет на проведение огневых и других пожароопасных работ, разведение костров, использование открытого огня. Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составляет от 2 до 4 тыс. рублей.

При обнаружении пожара или его признаков необходимо без промедления сообщить по телефону 01 (по мобильному телефону 101, 112).