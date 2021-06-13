Грабёж на берегу. В Барнауле задержали «пляжного» вора

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, совершившего кражу вещей на одном из пляжей Барнаула.

Фото: canva.com

Молодой человек отправился искупаться и оставил на пляже вещи без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник. Он похитил рюкзак, в котором находились кошелёк и банковские карты, который тайком похитил чужое имущество. Материальный ущерб составил более 12500 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по городу Барнаулу установили подозреваемого, которым оказался 33 – летний местный житель. Задержанный признался, что успел воспользоваться похищенной банковской картой потерпевшего, совершив покупки в различных магазинах города.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», – сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю.