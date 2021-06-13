Как простая булавка помогла погасить долг механику и неожиданные способы её использования

Сегодня, 13 июня, отмечает свой день рождения булавка. Историю её создания читайте в нашем материале.

Фото: canva.com

Полезный крепеж из металла незаменим и пользуется огромной популярностью. Во всём мире это миниатюрное приспособление стало необходимой вещью в быту. Булавка отличается многофункциональностью и способна выручить практически в любой ситуации. Использование булавки широко, из них даже создают картины, украшения и посвящают им показы мод.

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В 2021 году праздник проходит уже в 196-й раз. В Россию это приспособление попало из Великобритании, поэтому в нашей стране булавку принято называть английской. Но идея создания этой популярной мелочи принадлежит механику из Нью-Йорка.

Ещё в III веке шумеры придумали первые прообразы булавок. Также украшение использовалось в Древнем Риме, но исключительно людьми с привилегиями и хорошим доходом. Такая заколка считалась предметом роскоши и стоила очень дорого. Чем больше она была украшена, тем богаче являлся её владелец.

Уолтер Хант

Фото: missdisenadora.blogspot.com

Долг погашен

Привычная же для нас булавка появилась лишь в XIX веке. История данного миниатюрного инструмента весьма оригинальна. Идея создания этой популярной мелочи принадлежит механику из Нью-Йорка. Американцу Уолтеру Ханту необходимо было срочно погасить долг в размере 15 долларов. И мужчина буквально за несколько часов изобрёл булавку. Этому, правда, предшествовал случай. Однажды Уолтер увидел, как в ателье девушка пыталась примерить платье и постоянно кололась об иголки. Этот случай натолкнул его на мысль сделать такое приспособление, которое будет безопасным и полезным. В своё время этот талантливый человек успел создать точилку для ножей, швейную машинку и другие вещи, которые сегодня очень активно используются в обиходе.

Фото: canva.com

Хант взял 20-сантиметровую проволоку и сделал из неё маленький инструмент с пружинкой по центру. Чтобы острый краешек материала не колол пальцы, изобретатель дополнил изделие крохотной застежкой. В этот же день ему был выдан патент на булавку. Изобретение Хант продал за 15 долларов английскому бизнесмену Чарльзу Роули. Невзирая на то, что тот занимался выпуском фурнитуры для окон, бизнесмен оценил потенциал изобретения. Автору же булавки этих денег хватило лишь на погашение долга.

Без булавочки не представляют своей работы портные. Они считают металлическое изделие своим профессиональным инструментом, ведь для сбора предмета одежды из кусочков выкройки обязательно нужно именно это приспособление.

Неожиданные способы использования булавки

Булавки имеются в каждом доме. Этот малюсенький предмет быта может быть большим помощником по хозяйству. Рассказываем неожиданные способы использования обычной булавки.

Известно, что синтетическая или вязаная одежда во время ношения образует статическое электричество. Женщины согласятся: прогулка по улице может превратиться в кошмар, если красивое платье прилипает к телу. Избежать этого можно с помощью булавки. Достаточно прикрепить её в скрытом месте одежды, чтобы заряд статического электричества рассеялся.

«Куда опять пропал один носок?» — такой вопрос часто возникает после стирки. Вот здесь булавка станет настоящим спасением.

Каждое утро сквозь шторы проникает луч солнца? Это особенно раздражает в выходной день, когда, можно поспать подольше. В этой ситуации тоже поможет английская булавка. Скрепите ею шторы между собой.

На толстовке с капюшоном или на штанах часто выскальзывает шнурок? Многие хозяюшки знают – в этой ситуации поможет пригодится булавка. Нужно просто закрепить булавку за край шнурка и продтье в отверстие. Булавка облегчит прохождение шнурка в поясе штанов или капюшона.

Нужно срочно укоротить штаны или манжеты на кофте, а времени на это нет? Для быстрого пошива в домашних условиях, как нельзя кстати, придутся булавки. Возьмите удлинённую штанину, подверните её на нужную длину и зафиксируйте булавкой.

Надеть браслет с застёжкой самостоятельно весьма сложно. Главным помощником в этой ситуации также станет булавка. Прикрепите её к одному концу цепочки браслета. Расположите браслет вокруг запястья, скрутив пальцы вниз, затем надавите на булавку и удерживая эту сторону браслета на месте, застегните застежку.