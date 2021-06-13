Лучший сварщик работает на Барнаульском заводе

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края сообщило о подведении итогов конкурса на звание «Лучший сварщик».
На почётное звание претендовали четырнадцать специалистов-сварщиков, представляющих 11 предприятий городов Барнаула, Бийска, Рубцовска и Заринска. Конкурс предусматривал прохождение двух этапов испытаний. На первом этапе участники сдавали тестирование, на втором – исполняли сварное соединение трубы под углом 45 градусов. Работу оценивала экспертная рабочая группа, в состав которой вошли ведущие специалисты промышленных предприятий и представители профессиональных образовательных учреждений Алтайского края.
«Победителем конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» признан сотрудник Барнаульского котельного завода Николай Будиков. Второе и третье места заняли представители «Сибэнергомаш-БКЗ» Сергей Тардаскин и Антон Дядиченко», – сообщает пресс-служба минэнерго Алтайского края.
Победитель получит денежный приз – 70 тысяч рублей, участник, показавший второй результат, – 60 тысяч рублей, третий призёр – 50 тысяч рублей.
Торжественное награждение победителей конкурса состоится 21 октября 2021 года в Концертном зале «Сибирь».
СправкаКонкурсы «Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник» организуются ежегодно. В 2021 организационным комитетом конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» обозначены следующие номинации: «Лучший ветеринарный фельдшер», «Лучший сварщик», «Лучший мастер-сыродел», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший специалист службы занятости», «Лучший системный администратор».
Справка
Конкурсы «Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник» организуются ежегодно. В 2021 организационным комитетом конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» обозначены следующие номинации: «Лучший ветеринарный фельдшер», «Лучший сварщик», «Лучший мастер-сыродел», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший специалист службы занятости», «Лучший системный администратор».