Один миг с Дня России. Фоторепортаж

Праздничные гулянья, посвящённые важному государственному празднику – Дню России, остались позади.

Фото: Михаил Полубедов

В Барнауле на площади Сахарова – главной площадке города прошли мероприятия в рамках большой праздничной программы. Лучшие коллективы на сцене представили свои номера.

Возле сцены студенческие отряды радовали окружающих своей программой, в завершении которой дружно спели песни под гитару.

Около спортивного комплекса «Титов-Арена» прошёл фестиваль «Готов к труду и обороне», где собрались команды, представляющие разные уголки Алтайского края. Они проверяли свои силы выносливость, силу и, конечно, готовность к труду.

Наш фотокор Михаил Полубедов побывал на торжестве. Вашему вниманию самые яркие фото-моменты, передающие радость и праздничное настроение этого дня.