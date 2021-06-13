Простые правила, которые уберегут ваш велосипед от кражи

С приходом жаркой погоды и появлением на улицах большого количества велосипедистов вновь активизировались и веловоры.

«Велосипед в розыске не числится. Все в порядке. Можете ехать».

Фото: Стас Сидоркин

Театральная проверка

Для полицейского отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Барнаулу Артёма Семенихина и его напарника Александра Гриценко патрулирование улиц города в поисках пропавших велосипедов — обычное дело в это время года. Тем более что стационарный пункт полиции рядом с корпусом университета на пр. Ленина, где они несут дежурство, находится в самом центре веложизни города. По Ленинскому проспекту люди постоянно гоняют на работу и по делам, а на площадках около драмтеатра и нулевого километра часто кучкуется молодёжь на великах, самокатах и скейтах. Некоторые велосипедисты забывают об осторожности и, прислонив свой транспорт к стеночке у магазина или бросив на асфальт, уходят по своим делам. Именно они чаще всего и становятся жертвами воров.

Вот как раз на гранитной лестнице у драмтеатра лежит чей-то брошенный велосипед, на вид довольно навороченный, разновидности BMX. Не страшно такой бросать без присмотра? Впрочем, возможно, он принадлежит вон тем ребятам, устроившимся на парапете?

Хозяин велика Никита подтверждает догадку. Молодой человек рассказывает, что собирал его из запчастей. Значит, паспорта на него точно не существует. Но это не проблема. Все равно же у него должен был сохраниться серийный номер. Сотрудники переворачивают велосипед вверх колёсами и вглядываются в цифры на раме.

Для Никиты это уже не первая подобная проверка, они случаются периодически. Но он относится к этому с пониманием — сам сталкивался с ситуацией, когда у его друга пропадал велосипед. Друг, кстати, тоже находится рядом.

— У меня украли велосипед года полтора назад, — говорит друг. — А потом Никита увидел, что его выставили на «Авито». Даже мои наклейки не содрали. Мы в полицию сообщили, велосипед вернули.

Тем временем Артём Семенихин находит серийный номер на раме.

Напарник тут же в ноутбуке пробивает его по базе данных. Совпадений нет, в розыске не числится.

У фонтана на пл. Советов выстроилась целая вереница из четырёх велосипедов. Надо бы их подозвать.

— У вас велосипеды уже проверяли? — интересуются сотрудники полиции у владельцев.

— Да, — дружно отвечают ребята. — Позавчера проверяли.

— Ну давайте ещё раз проверим.

Проверка показывает, что ни один из велосипедов не числится в розыске.

Впрочем, ребята, судя по всему, подготовлены к неожиданностям. У всех на багажниках припасены велозамки. У одного из мальчишек, Тимофея, на велозамке стоит кодовый замок. Хозяин говорит, что при входе в магазин всегда пристёгивает велосипед тросиком.

От домов и из подъездов

— Часто граждане не следят за своими велосипедами, оставляют их без присмотра у магазинов и подъездов, — говорит Артём Семенихин. — Владелец велосипед поставил на парковочном месте и пошёл заниматься своими делами. Мимо идёт прохожий, увидел велосипед, сел на него и уехал домой, а потом продал случайным людям.

Не надо забывать, что велосипеды похищают и из подъезда. Некоторые владельцы слишком надеются на железные двери с кодовым замком и оставляют велосипед непристёгнутым. Но по подъездам ходят разные люди. Бывали случаи, когда кто-то приходил в гости к одному из жильцов, а на обратном пути прихватывал с собой соседский велик.

Хорошая новость для всех горожан, лишившихся двухколесного друга, состоит в том, что, как правило, похищенный велосипед удаётся найти.

— У каждого велосипеда есть серийный номер, который указан на раме и в паспорте, — рассказывает Артём Семенихин. — Если у хозяина похищают велосипед, то его объявляют в розыск, приметы и серийный номер вносят в базу данных и передают всем нарядам. Например, мы видим, как на дорогом велосипеде едет гражданин, который явно не может себе позволить такую покупку, мы его останавливаем, смотрим, не пропадал ли велосипед с такими приметами, проверяем номер на раме.

Например, утром 4 июня на ул. Тимуровской, 23 от центра детского творчества неизвестный похитил подростковый велосипед. Ребёнок пошёл на занятия, а велосипед оставил на крыльце, а когда вернулся, то не увидел своего железного друга. Правда, похититель не учёл, что рядом на здании установлена видеокамера, которая и зафиксировала момент похищения. На записи было видно, как проходящий мимо молодой человек подошёл к стоящему у крыльца велосипеду, сел на него и уехал. Приметы веловора передали всем дежурным нарядам. Уже в двенадцать часов подозрительного парня на велосипеде заметили сотрудники патрульно-постовой службы и задержали.

Фото: Стас Сидоркин

В Барнауле в подавляющем большинстве случаев кражи велосипедов — это не какое-то тщательно спланированное дело, когда похититель или целая группа целенаправленно, вооружившись инструментом для перекусывания тросиков велозамков, отправляется на охоту за велосипедами. Поэтому в наших условиях велосипед защитить довольно легко. Достаточно соблюдать самые простые меры безопасности.

Правила безопасности

— Чтобы похитить велосипед, нужно всего несколько секунд. Поэтому, даже когда вы всего на минутку заходите в магазин, в подъезд, обязательно пристёгивайте его.

— У магазинов и организаций зачастую устанавливают видеокамеры. Постарайтесь поставить велосипед так, чтобы он оказался в поле её зрения.

— На длительный срок, на ночь желательно оставлять велосипед в квартире, в гараже, на балконе. В крайнем случае можно хранить его и в подъезде, но там его тоже надо пристегнуть, хотя бы к батарее. Если кража все-таки произошла, как можно быстрее обратитесь в полицию. Чем раньше начнётся поиск, тем больше шансов найти велосипед по горячим следам.