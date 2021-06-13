В Барнауле прошла акция «Остановись до переезда!»

Цель акции – предупреждение аварийности на железнодорожных переездах с интенсивным автомобильным движением.

Фото: 22.мвд.рф

На железнодорожном переезде на 238 километре перегона Барнаул-Калманка состоялось профилактическое мероприятие, в котором приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представители Министерства транспорта региона, Западно-Сибирской железной дороги и волонтеры.

Мероприятие прошло в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. Профилактические акции «Остановись до переезда!» прошли также в Камне-на-Оби, Рубцовске, Кулунде, Тальменке и других муниципалитетах края.

С водителями транспортных средств были проведены беседы, вручены памятки с разъяснением требований Правил дорожного движения, административной ответственности за нарушение правил проезда железнодорожного переезда, состояния аварийности на переездах и мер предосторожности. Также по переезду курсировал агитпоезд – локомотив, оформленный тематическим баннером.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий на переездах является грубое нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств: игнорирование запрещающих сигналов светофоров и требований соответствующих дорожных знаков.

«Железнодорожный переезд – довольно опасный участок дороги, нарушение требований безопасности на котором сопряжено с серьезными последствиями. Только строгое соблюдение Правил дорожного движения поможет водителю избежать аварийной ситуации», – сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю.