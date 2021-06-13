В Барнауле сотрудники полиции проводят рейды по безопасному поведению на воде

С отдыхающими на пляжах ведутся профилактические беседы по сохранности имущества во время отдыха.

Фото: 22.мвд.рф

В связи с установившейся аномально жаркой погодой люди активно отправились к водоемам. Накануне сотрудники отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Барнаулу совместно с представителями администрации г. Барнаула и народной дружиной «Барнаульская» проверили места купания, расположенные на берегу реки Обь.

«С отдыхающими жителями города полицейские провели беседы о безопасности поведения вблизи водоемов и в самой воде, сотрудники полиции рекомендовали не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, ни в коем случае не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. Со всеми детьми, которые были обнаружены инспекторами по делам несовершеннолетних, были проведены профилактические беседы о недопущении нарушений требований Закона Алтайского края № 99 – ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Такие же беседы были проведены и с родителями», – сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские обратили внимание горожан, чтобы они позаботились о сохранности своего имущества во время отдыха и купания. Отдыхающим рекомендовали ни в коем случае не оставлять свои вещи без присмотра ни на пляжах, ни в других общественных местах.