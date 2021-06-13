В МЧС рассказали, как провести выходные на даче без пожаров

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при проведении садово-огородных работ и во время отдыха на дачах.

Фото: 22.mchs.gov.ru

«За сутки в Алтайском крае ликвидирован 81 пожар, из них 32 – горение мусора, 37 – ландшафтных. Силы добровольной пожарной охраны к тушению пожаров привлекались 11 раз. В крае отработали 826 патрульных групп, 146 патрульно-маневренных групп. Патрульными группами было выявлено 19 пожаров (во всех случаях – возгорания травы), патрульно-маневренными группами самостоятельно потушено 11 пожаров. По результатам работы надзорных органов составлено 26 протоколов о нарушениях правил пожарной безопасности.

Несколько пожаров в минувшие сутки зарегистрированы на территории дачных массивов», – сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Ежегодно в садоводствах Алтайского края происходят сотни пожаров. Огнём уничтожаются строения, наносится непоправимый вред посадкам, порой при подобных пожарах гибнут люди. К сожалению, большинство происходящих в садоводствах пожаров связано с элементарной небрежностью с огнем самих хозяев.

Основной пик пожаров приходится на выходные дни, когда садоводы приезжают на свои участки устраивают небольшие пикники, разводят костры, сжигают мусор, забывая при этом об элементарной осторожности в обращении с огнём.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при проведении садово-огородных работ и во время отдыха на дачах:

обеспечьте профессиональный монтаж электрооборудования и ее своевременный профилактический осмотр;

уберите с участка сухую траву и листву, в случае если она еще не убрана;

не допускайте скопления мусора на своем участке;

обеспечьте надлежащее хранение и использование лакокрасочных материалов;

обеспечьте все требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и банных печей;

внимательно следите за отдыхом детей, объяснить им все опасности открытого огня;

соблюдайте правила пожарной безопасности при обращении с открытым огнем и при курении;

при планировании строительства на своем участке следите за тем, чтобы расстояния между строениями соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Напоминаем, в случае пожара звонить по телефонам: 101 или 112.