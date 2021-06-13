Жизнь после Кубка. Что ждёт барнаульский гребной канал после этапа Кубка мира?

Если в дни проведения этапа Кубка мира не было в Барнауле важнее объекта, чем гребной канал, то сейчас, спустя две недели, на спортивном объекте тишина и покой, которые нарушают только тренировки спортсменов. Когда здесь ждать следующий крупный старт и будет ли он вообще, превратится ли территория в рекреационную зону и как станет жить алтайская гребля после турнира — в нашем разборе.

Фото: Ярослав Махначёв.

Что увидим?

Во время открытия этапа Кубка мира председатель краевой федерации гребли Юрий Шамков заявил, что теперь мечтает провести в Барнауле чемпионат мира. Все почётные гости единодушно говорили: тут отличные условия, и большой спорт сюда обязательно вернется.

На барнаульском гребном канале можно проводить соревнования мирового уровня по четырём дисциплинам гребли. Первая — классический спринт, свидетелями которого были барнаульские болельщики. Вторая — марафон. Это достаточно интересная разновидность гребли, в которой спортсмены должны преодолеть несколько кругов (минимальная длина одного — 3,6 км). При этом между кругами участники ещё выходят на сушу и пробегают определённое расстояние, неся лодку на себе. В Барнауле возможно организовать такой турнир, проложив «земную» часть дистанции напротив трибун.

Третья дисциплина — гребля в так называемых лодках-драконах. Участвуют в ней командами, которые гребут в лодках вместимостью от 10 до 20 мест. В этих плавательных средствах помимо гребцов есть отдельный рулевой, а также барабанщик, создающий шумовой антураж. В мировых турнирах по гребле в драконах порой участвуют до трёх тысяч человек. На базе барнаульского гребного канала есть три таких дракона.

Четвёртая дисциплина — набирающий популярность SUP, это такая доска, на которой спортсмен гребёт стоя.

О том, чтобы принять чемпионат мира среди взрослых, пока речь не ведётся. Зато обсуждается вариант проведения в Барнауле молодёжного чемпионата мира в 2026 году. За лето руководители Алтайской федерации гребли планируют обсудить этот вопрос с Всероссийской федерацией и Минспортом РФ, чтобы осенью успеть подать заявку.

Ещё один возможный крупный турнир в Барнауле — Кубок мира по лодкам-драконам в 2023 году. Кстати, в драконах можно проводить и корпоративные соревнования, большие навыки для управления такими лодками не нужны.

Сейчас на территории канала тренируются две спортсменки из Чили, которые решили остаться здесь до Олимпиады в Токио. 18 июля к ним присоединятся кубинские гребцы, также выбравшие Барнаул в качестве места для предолимпийской подготовки. Возможно, сюда прилетит команда Германии, если её тренерам не удастся договориться с властями Токио о проведении сбора там.

Когда отдохнём?

Ещё во время подготовки к Кубку мира много говорилось о том, что территория гребного канала должна стать рекреационной зоной. Это общемировая тенденция, во многих странах мира гребные каналы — это еще и зоны отдыха. В принципе, наш канал таким и стал — сюда уже сейчас приезжают отдохнуть, позагорать и порыбачить, благо, доступ ограничен только на территорию школы, а на прилегающую территорию запретов нет. Но всё нужно привести в цивилизованный вид. По предварительным планам, пляжем может стать часть территории самого канала — та, что была входной зоной к болельщицким трибунам во время соревнований. На воде до дистанции и входа в обводной канал тут приличное расстояние, так что место хватит всем. Возможно, уже в этом году здесь начнутся первые работы по подготовке территории, намывка песка, а в следующем году будут искать инвесторов, которые уже высказали заинтересованность этим вариантом.

В перспективе рядом могут появиться небольшие модульные спорткомплексы, которые при необходимости можно было бы использовать под деловые мероприятия.

Временную остановочную платформу для электричек у гребного канала уберут, однако, возможно, в скором времени появится постоянная — понимание, что она нужна, у железнодорожников есть, особенно с учётом перспектив развития канала. Есть возможность обустроить и ещё одну автопарковку на 600 мест — сейчас на территории канала есть 400 мест для стоянки транспорта.

За кого болеем?

Сейчас, по мнению специалистов, уже не гребля должна стать локомотивом этой территории, а именно рекреационные варианты. Однако СШОР по гребле им. Костенко все же остаётся своеобразным якорем. После этапа Кубка мира в Барнауле по договору останется 120 лодок из 300, которые закупили на средства Фонда поддержки олимпийцев для проведения соревнований. Как говорит Юрий Шамков, уже есть много желающих покуситься на них из других регионов, но лодочный парк постараются максимально сохранить.

Из большого числа «легионеров», то есть титулованных гребцов, призванных под флаги Алтайского края, сейчас честь региона защищают двое — каноистка Ирина Андреева и байдарочник Александр Дьяченко. На барнаульском этапе Кубка мира они показали разные результаты (у Андреевой две бронзы, у Дьяченко последнее место в единственном финале), но успешно выступили на чемпионате Европы — Ирина в паре с Олесей Ромасенко стала чемпионкой, Дьяченко в тандеме с Юрием Постригаем — бронзовым призёром. Впереди у них — чемпионат России, где спортсмены будут бороться за попадание на Олимпиаду. У Ирины есть хорошие шансы пройти отбор туда в паре всё с той же Ромасенко. У Дьяченко перспективы похуже — нужно обгонять Евгения Луканцова, которому он пока проигрывает.

В Барнауле же после Олимпиады упор сделают на подготовку своих кадров.

Артём Пискун уже становился призёром взрослого чемпионата страны, на подходе Владлен Ушаков. У девушек большие надежды тренеры связывают с каноисткой Софьей Штиль, которой скоро предстоит выступать на первенстве Европы среди спортсменов до 19 лет на двух дистанциях. Она гребёт с левой стороны и считается в стране лучшей в этом амплуа в своём возрасте. Немного уступает ей Анастасия Лухнёва, но у неё есть шансы выступить на первенстве мира, где будут представлены экипажи-четвёрки. В общем, задачу подготовить своего участника Олимпиады-2024 никто не отменял.