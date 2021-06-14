15 июня на сцене филармонии барнаульцы услышат “Кармен-сюиту”

Дирижировать симфоническим оркестром филармонии будет маэстро Рустем Абязов.

Фото: kazanreporter.ru

Вместе с симфоническим оркестром филармонии легендарное произведение исполнит новосибирская скрипачка Мария Баева-Кузнецова. Со сцены прозвучит не только «Кармен сюита» Бизе-Щедрина, но и «Поэма» для скрипки с оркестром Эрнеста Шоссона и «Болеро» Мариса Равеля.

Фото: страница Марии Баевой-Кузнецовой вКонтакте

Народный артист республики и Татартстан Рустем Абязов широко известен как руководитель и создатель камерного оркестра La Primavera. Выпускник Московской и Казанской консерваторий как скрипач и композитор славится своей тягой к экспериментам. Музыканты его оркетсра играют со всемирно известным битбоксером Митей Бурмистровым, выступают на «Литературном дворике» с Сергеем Безруковым, устраивают необычные концерты в джинсах в Музее Соцбыта. Не говоря уже о том, что про маэстро нередко пишут в светской хронике: Абязов бывает в жюри конкурсов красоты, снимается в кино и всячески рушит стереотипы о чопорности и снобизме классических музыкантов. В качестве солиста и дирижера Абязов записал и выпустил более 30 дисков, его сочинения, как композитора исполняются, издаются, звучат на радио и телевидении. Поклонников классической музыки ждут на концерт по адресу: Ползунова, 35, начало в 18.30. Возрастное ограничение 6+.