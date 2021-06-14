15 июня выпускники сдают самый массовый ЕГЭ – по обществознанию.

Пока одни наслаждаются дополнительным днём летнего отдыха, другие штудируют науку об обществе, ведь завтра – экзамен.

Во вторник, 15 июня, в Алтайском крае пройдет единый государственный экзамен по обществознанию. Традиционно этот сложный предмет выбирает большое количество учеников, ведь обществознание требуется для поступления на самые разные специальности и направления. В этом году экзамен будут сдавать – 5900 человек, что на тысячу больше, чем в прошлом году, сообщает сайт регионального правительства.

По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Натальи Полосиной, в прошлом году средний балл по обществознанию составил чуть больше 50, что показывает достаточно твердые знания выпускников. На сто баллов экзамен в 2020 году сдали четыре человека. Напомним: в 2021 году единый государственный экзамен в Алтайском крае сдадут около 11 тысяч человек. Это выпускники нынешнего года и прошлых лет, а также учащиеся колледжей, 21 иностранный гражданин и трое учащихся 10 классов. Те, кто пропустил ЕГЭ по уважительной причине, смогут пройти тестирование в резервный день