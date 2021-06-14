А дома перед печкой огонь прожёг ковёр: во время ночного пожара в Барнауле эвакуировали 25 человек

Инцидент произошёл ночью с 13 на 14 июня.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Георгия Исакова произошёл пожар. В одном из подъездов трехэтажного дома на лестничной площадке первого этажа горели вещи. На момент прибытия пожарно-спасательных расчётов площадь пожара составляла пять квадратных метров. Из-за задымления в подъезде было эвакуировано 25 человек, в том числе пятеро детей. На месте работали две единицы техники, 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Также за минувшие сутки в Алтайском крае, по сообщению ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ликвидированы 83 пожара. В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также о том, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим.