Что делать, если вас укусила змея

Все чаще горожане сообщают, что пресмыкающиеся заползают на территории садоводческих участков.

Фото: fotokto.ru

14 июня в садоводстве «Сельский строитель” на один из участков приползла гадюка, сообщают подписчики паблика “Инцидент Барнаул”. Мужчина вооружился лопатой и отрубил змее голову. Участники сообщества задались вопросом, куда обращаться, если на участке ползают гадюки? Отловом змей занимаются спасатели МЧС – по идее нужно вызывать их, они поймают змею и отвезут ее подальше от вашего участка. Убивать гадюк нельзя – они краснокнижные животные!

Где живут змеи на дачном участке

В гнездах, которые они вьют в навозных и компостных кучах, сене, поленницах, старых бревнах, не разобранном хламе, мусоре, высокой нескошенной траве.

“Огородники часто бросают мусорные мешки и мешки от удобрений, из такой плетеной ткани и полиэтилена. В них создается полутень и парниковый эффект, долго остается роса, конденсат — идеальные условия для змей. И я в любую погоду приходил, брал палку, раскидывал эти кучи и из них забирал гадюк”, – говорит Владислав Старков, который много лет ловит гадюк для Новосибирского серпентария, где из их яда готовят противогадючью сыворотку и различные лекарства.

Также змей привлекают заросли борщевика, лопухов, крапивы, высокая трава. Поэтому очень важно содержать дачную территорию в порядке. Однако если у вас участок ухожен, а у соседа — некошеная трава по пояс, змеи могут заползти от него и к вам. Тогда может помочь заземленный забор, например, из профнастила

Что делать при встрече со змеей?

Факт остаётся фактом, в лесах и садоводствах под Барнаулом можно встретить змей, которые греются на солнце. Буквально в день России, гуляя по протоке Оби и селе Рассказиха, мы тоже встретили мирно нежащихся на солнце ужей. Да, встреча со змеей не самая приятная, если только вы не махровый натуралист, или Рики-Тики-Тави в прошлой жизни. Но, в конце концов, о нашествии змей, как например, на юго-западе штата Флорида, где территории захватывают тигровые питоны, речь не идет.

Нужно помнить, что пресмыкающиеся не нападают первыми. Укусить они могут только для самообороны или от страха. Поэтому не стоит пугать змей, пытаться их ловить и фотографировать. Опаснее всего не увидеть змею и подойти к ней слишком близко, а то и наступить – она непременно нападет.

Если вы увидели змею, не делайте резких движений, сразу отходите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной. Не бегите — в панике вы можете не заметить другую змею и наступить на нее.

Если к вам в дом или в сарай заползла змея, не пытайтесь достать ее самостоятельно, выведите из помещения домочадцев, в первую очередь детей и животных, заприте его и вызывайте спасателей.

Узнать при встрече

В Алтайском крае самой опасной змеей является гадюка обыкновенная (ядовитая), встречаются так же медянка обыкновенная (неядовитая) и уж обыкновенный.

Гадюка – змея не длиннее 65 см, обычно черная, но встречаются и особи серого и зеленоватого цвета. Голова у гадюки характерной треугольной формы и четко отделена от туловища, а по спине идет темная зигзагообразная или волнообразная полоса. Отличить опасную гадюку от безобидного ужа просто: у последнего по бокам головы хорошо заметны светлые пятна – желтые, оранжевые, грязно-белые. У гадюки их нет. При внезапной встрече с гадюкой, конечно, будет не до рассматривания узоров на ее спине, поэтому надо быть осторожными со всеми змеями.

Вонзила зубы

Укус гадюки особенно опасен для детей, беременных женщин, пожилых, людей с хроническими заболеваниями, а также для собак. Для взрослого и здорового человека яд гадюки не смертелен, но обращение к врачу обязательно в любом случае. При несвоевременном или неправильном лечении могут развиться тяжелые осложнения.

После укуса ситуация может развиваться по двум сценариям:

анафилактический шок (человек теряет сознание, у него затрудняется дыхание, нарушается сердечная деятельность) и может погибнуть.

местная реакция (воспаление, которое быстро распространяется, приобретая красновато-синюшный оттенок.)

В среднем, токсины распространяются за 20-25 минут, после этого появляются первые признаки отравления. И чем скорее получить помощь после укуса змей, чем быстрее ввести антидот, тем меньше будет плохих последствий (шок, отеки, сбой работы внутренних органов, сильные головокружения), и тем ниже вероятность летального исхода. В 70% случаев после введения антидота все симптомы пропадают через 3-5 дней после укуса, но иногда требуется больничная реабилитация от 10 дней до месяца. Хуже всего, если гадюка укусит в верхнюю часть тела – так главная доза токсинов поступает в голову и поражает мозг.

Что делать при укусе змеи

Вызвать «Скорую», обязательно сообщив об укусе гадюки. Сыворотка «Антигадюка» есть каждой больнице, поликлинике, каждом деревенском фельдшерском пункте, у «Скорой помощи». Вам обязательно помогут.

Принять 1-2 таблетки антигистаминного (только не аспирин), небольшими порциями выпить около трех литров воды.

Как можно меньше двигаться (лучше вообще сохранять неподвижность) – мышечные сокращения ускоряют всасывание яда.

А главное – максимально быстро доставить его в медицинское учреждение

Некоторые специалисты считают, что в первые 5-10 минут после укуса часть яда можно отсосать из ранки вместе с кровью и выплюнуть. Если на губах и в ротовой полости нет повреждений, это безопасно. Во рту и желудочно-кишечном тракте яд расщепляется слюной и желудочным соком – отравиться им нельзя. Но большинство сходится на том, что отсасывать яд опасно, особенно, если нет уверенности, что укусила именно гадюка обыкновенная.

После укуса змеи нельзя накладывать жгуты на руки и ноги, прижигать ранки, надрезать, обрабатывать марганцовкой. Категорически запрещено принимать алкоголь, нельзя пить кофе.

Сразу после укуса пострадавшему нужно обеспечить максимально неподвижное положение, чтобы замедлить распространение яда. Ранку нужно продезинфицировать, а конечность зафиксировать.

Если змея укусила домашнего питомца — кошку или собаку, — его нужно срочно доставить к ветеринару, где ему так же, как и человеку, введут противогадючную сыворотку.