Эй, редиска, прыгай в миску: что приготовить из самого раннего овоща

Редис — главный овощ июня. Когда огурец ещё и не думал завязываться, сочный и хрустящий редис нахально вылазит из земли, утверждая, что лето пришло.

Корень жизни

Radix — корень жизни, именно так на латыни называют родной нам всем редис. Название овоща показывает, что он был хорошо известен и культивировался в Древнем Риме. Есть и легенда, согласно которой мы обязаны появлением редиса у себя на столе знаменитому путешественнику Марко Поло, который привёз семена этого овоща в Италию из своих китайский странствий. Марко Поло утверждал, что редис выращивали в Китае ещё три тысячи лет назад. Дикие формы редиса и его родственников — горчицы и редьки — растут и по сей день в Азии и Европе. Этот ареал считается исторической родиной редиса. В Россию же он попал из Франции и стал активно культивироваться с XVIII века.

Редис приходится родственником капусте, есть у них сходство и во вкусе. Существует множество сортов редиса, различных по форме — круглый, овальный и вытянутый, и по цвету — жёлтый, бордовый, фиолетовый, малиновый и белый. Яркий своеобразный привкус редису придают горчичные и эфирные масла. Кстати, сок редиса может заменить перекись водорода или йод. Если их нет под рукой, редис используют в качестве антисептического средства для очищения и заживления ран. Острота корнеплода зависит не только от сорта и почвы, в которой выращивается редис, но и от давности хранения: самый резкий вкус — у только что сорванного.

Суммируем пользу

Редис — ценный источник белков, минералов, пищевых волокон и витаминов. Из всех ранних овощей редис — главный хранитель витамина С. В 250 г корнеплода заключена его суточная доза, поддерживающая иммунитет. В его составе присутствуют витамины группы В, РР, А, а также калий, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк и другие минералы. Он содержит сульфорафан — органическое соединение, которое помогает бороться с раковыми клетками и обладает антибактериальными свойствами. Содержащийся в овоще бром поможет успокоиться, а фитонциды и антимикробное вещество лизоцим защитят от инфекции. Этот корнеплод оказывает желчегонный эффект, улучшает пищеварение и обмен веществ, поэтому полезен людям с лишним весом.

Но соблюдайте осторожность. Редис содержит большое количество эфирных масел, поэтому его употребление следует ограничить людям, имеющим хронические проблемы с желудком или сердцем. Кроме того, он не рекомендуется людям с серьёзной патологией щитовидной железы.

Как готовить

Лучше всего есть редиску просто так — достаточно её просто вымыть. Самый простой и популярный салат из редиса — с огурцом, зелёным луком, укропом, варёным яйцом и сметаной. Редис для сэндвичей и бутербродов нужно тонко нарезать и за 5 минут, перед тем как закладывать на хлеб, немного посолить, чтобы он выделил сок и стал ещё вкуснее, но не потерял своей хрусткости. Если редис натереть на крупной тёрке и смешать со сметаной, творогом или мягким творожным сыром, получится отличная намазка или дип для свежих овощей.

Редис — обязательный компонент русской окрошки, будь она сделана на квасе или кефире. Этот корнеплод можно не только беззаботно грызть, но и сочетать с другими продуктами. Редис смешивают со свежими и солёными огурцами, яблоками, манго, горчицей, сметаной, сыром, варёными яйцами, ревенем, сельдереем, капустой, всевозможной зеленью, луком и чесноком. Редиска поддаётся и тепловой обработке. Её можно запекать и превращать в тартар. Или смешивать со слабосолёной форелью, чтобы получить отличный риет.

Редис можно есть целиком вместе с молодой ботвой. В Индии, например, считается, что именно ботва редиса помогает организму полностью усвоить все микроэлементы и витамины, содержащиеся в самом редисе. Свежие неподвядшие молодые листочки ботвы можно тонко нарезать и положить в салат. Более старые, жёсткие или увядшие листья готовят так же, как шпинат или мангольд, то есть в составе овощных рагу и супов.

Как выбирать и хранить

При выборе редиса стоит обращать внимание на тяжёлые для своего размера плоды с блестящей кожицей, без пятен. Если редис на ощупь мягкий, скорее всего, внутри он будут пористыми и должного хруста от него не получишь. Кстати, чем крупнее редис, тем менее хрустящим он будет, поэтому избегайте брать чересчур крупный. Зелень редиса должна выглядеть бодрой, свежей и яркой.

Для лучшего хранения отделите ботву от корнеплода, не доходя до редиса 3-4 см, поскольку зелень отнимает питательные вещества у самого овоща, хвостики не срезайте. В холодильнике редис остаётся свежим 5–7 дней, а затем в нём образуется избыточное содержание крахмала, сахарозы (возрастает калорийность) и грубых волокон (тяжелее переваривается и вызывает раздражение слизистой). Продукт теряет диетические и вкусовые качества.

Факт В 100 г редиса всего 16 ккал. За это его любят диетологи, а вегетарианцы ценят корнеплод за содержание растительного белка, который легко усваивается.

Блюда из редиса

На мини-рынках Барнаула пучок редиса стоит 50 рублей, поэтому блюда из редиски могут себе позволить все.

Чистить редис для салата или нет?

Кожицу срезают, если на ней есть пятнышки. Чистая кожица корнеплода съедобна и отвечает за привычную остроту овоща.

Как сделать салат из редиса ещё вкуснее

Добавьте жареные семечки или орехи. Популярные варианты: миндаль, семена подсолнечника или льна, кешью и арахис.

Добавьте цельное зерно. В салаты из редиса уместно добавить киноа или перловку. Вкус салата станет более разнообразным, а благодаря клетчатке блюдо получится сытнее.

Активно добавляйте в салат из редиса мяту, кориандр, петрушку, базилик и укроп. Готовьте из них вариацию на тему песто, мелко нарезайте и смешивайте со сметаной, перетирайте с пряностями и перемешивайте с растительным маслом. Редис любит пряные травы.

Салат из редиса с цитрусовыми и мятой

Фото: gastronom.ru

Требуется: 1 большой лимон, 1 большой апельсин, 2 пучка (по 10–12 штук) редиса, 1 небольшой пучок мяты, хлопья чили, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: с лимона и апельсина, тщательно вымытых щёткой, снимите немного цедры мелкой тёркой. Выжмите из лимона и апельсина сок, смешайте с цедрой. У редиса удалите хвостики и верхушки, нарежьте мякоть очень тонкими кружками. Смешайте редис с соком и цедрой цитрусовых. У мяты удалите стебли (они не понадобятся). Оставьте маленькие нежные верхние листочки как есть, остальные складывайте стопочкой друг на друга, сворачивайте в трубочку и шинкуйте очень тонкой соломкой. Добавьте мяту в салат с редисом. Посолите и поперчите, приправьте хлопьями чили, перемешайте. Закройте и дайте настояться в холодильнике 30 минут.

Русский летний салат из редиса в стиле салата «Цезарь»

Требуется: 1 луковица, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ломтика пшеничного хлеба, масло растительное, 4 свежих средних огурца, 12–15 редисок, 2 маринованных небольших огурца, 3 яйца, сваренных вкрутую, 1 ч. л. каперсов, 1 ч. л. русской острой горчицы, 100 г майонеза, 1 ст. л. оливкового масла, 1 горсть листьев петрушки, соль.

Как приготовить: луковицу нарежьте тонкими перьями, сложите в миску. Залейте ледяной водой, добавьте лимонный сок, перемешайте и оставьте на 30 мин. Ломтики хлеба смажьте с двух сторон маслом и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Переложите на решётку, дайте остыть до комнатной температуры, нарежьте кубиками. Огурцы нарежьте наискосок очень тонкими ломтиками. Редиску разрежьте на половинки, а затем каждую половинку ещё на три части. Маринованные огурчики измельчите. Яйца очистите и нарежьте небольшими кусочками. Лук откиньте на дуршлаг, дайте слегка обсохнуть и переложите в большую миску. Добавьте к нему огурцы, редиску, яйца и маринованные огурцы. Крупно порубите каперсы и перемешайте с остальными ингредиентами. Влейте заправку в салат, быстро и энергично перемешайте. Посолите по вкусу. Разложите салат с редисом по тарелкам, посыпьте крупно нарезанными листьями петрушки и кусочками поджаренного хлеба.

Пикантный салат из редиса с огурцами

Фото: gastronom.ru

Требуется: 4 средних огурца, 300 г редиса, 2–3 стебля зелёного лука, 4–5 веточек кинзы. Для заправки: 2 ст. л. рисового уксуса, сахар, соль, тёмное кунжутное масло.

Как приготовить: огурцы при помощи ножа для чистки овощей нарежьте тонкими длинными полосками, редиску — тонкими ломтиками. Лук и кинзу измельчите. Для заправки смешайте рисовый уксус, сахар, соль и кунжутное масло и добавьте в подготовленные ингредиенты. Салату дайте настояться 5 минут и подавайте.

Салат из редиса с огурцами, маринованными шампиньонами и сметанной заправкой

Требуется: Для маринованных грибов: 200 г шампиньонов, 70 мл лимонного сока, 120 мл оливкового масла, 2 ст. л. сухого орегано, 0,5 ч. л. соли, 100 мл питьевой воды. ​Для салата: половина среднего кочана айсберга, 400 г редиса, 200 г огурцов, горсть салатного шпината. Для заправки: 200 г сметаны жирностью 10%, бальзамический уксус, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: шампиньоны нарежьте ломтиками толщиной 4–5 мм. В большой миске смешайте все остальные ингредиенты для маринованных шампиньонов, влейте воду. Выложите в получившийся маринад грибы, закройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 30–45 мин. Листья айсберга крупно нарвите. Редис и огурцы для салата нарежьте кружочками или крупными ломтиками, смешайте с листьями салата, шпинатом и маринованными шампиньонами. Для заправки соедините сметану с бальзамиком, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой и подавайте.

Салат из редиса с овощами и семенами льна

Требуется: 2 сладких мясистых перца, 4 спелых помидора и несколько черри, 4 средних хрустящих огурца, 1 средний пучок (8–10 штук) редиса, 1 красная сладкая луковица, 1 средний пучок зелени кинзы, укропа, петрушки, любое нерафинированное масло или натуральный йогурт для заправки, 2 ст. л. семян льна, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: разрежьте сладкие перцы на 4 части, удалите семена и перегородки, смажьте кожицу маслом. Запекайте под грилем в разогретой до 180° С духовке до чёрных подпалин, от 20 минут. Переложите в пакет на 10 минут, очистите от кожицы, нарежьте небольшими кусочками. Остальные овощи покрошите довольно крупно, чтобы не давали сок прежде времени. Удалите у зелени стебли, листочки нарвите и перемешайте. Выложите салат с редисом в салатник. Посолите, поперчите, полейте маслом или йогуртом, посыпьте семенами льна, выложите микс из зелени сверху.

Марокканский салат из редиса с огурцами и морковкой

Требуется: 4 морковки, 10 шт. редиса, 1 огурец, соль. Для заправки: 0,5 красного перца чили, 2 веточки кинзы, молотая корица, 0,5 ч. л. сахарной пудры, 4 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить: морковь натрите на крупной тёрке. Редис нарежьте тонкими кружками, огурец — соломкой. Выложите овощи в дуршлаг, присыпьте солью и оставьте на 30 минут, чтобы стекла жидкость. Для заправки красный перец мелко нарежьте, с семенами или без. Кинзу тоже измельчите. Смешайте перец, кинзу, корицу и сахарную пудру. Добавьте оливковое масло и лимонный сок. Соедините в салатнице морковь, редис и огурец. Добавьте заправку.

Салат из редиса с картофелем

Требуется: 500 г молодого картофеля, 1 большой пучок (10–12 штук) редиса, небольшой пучок петрушки, соль. Для заправки: 1 белая сладкая луковица, 1 ст. л. сладкой горчицы, 1 ст. л. уксуса винного красного, 2 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить: картофель тщательно вымойте, не очищая, отварите в кипящей подсоленной воде. Воду слейте, немного охладите и нарежьте дольками. Редиску вымойте, нарежьте тонкими ломтиками. Петрушку измельчите. Для заправки покрошите луковицу. Горчицу соедините с уксусом. Помешивая, влейте масло, добавьте измельчённый лук. Тёплый картофель и редис выложите в салатник, полейте горчичным соусом, перемешайте. Посыпьте салат петрушкой и сразу подавайте.

Салат из редиса с яйцами, щавелем, черешками сельдерея, корном и яблоками

Фото: gastronom.ru

Требуется: 50 г киноа или булгура, 6 перепелиных яиц, сваренных вкрутую, 60 г редиса, 120 г черешков сельдерея, 40 г щавеля, 1 кисло-сладкое зелёное яблоко, 60 г салата корн, соль. Для заправки: 60 г щавеля, 5–6 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы с зёрнами, 2 ч. л. лимонного сока, соль

Как приготовить: отварите киноа или булгур в подсоленной воде до готовности. Отбросьте на сито и полностью остудите. Яйца очистите от скорлупы и разрежьте пополам. Редис, сельдерей и яблоко (без несъедобной сердцевины и семян) нарежьте тонкими ломтиками, щавель — соломкой. Для заправки взбейте все ингредиенты в блендере до однородности. Посолите. Смешайте киноа, редис, сельдерей, щавель, яблоко и корн. Заправьте и добавьте яйца. Подавайте салат сразу.

Приятного аппетита и удачных экспериментов на кухне!