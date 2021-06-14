Эй, редиска, прыгай в миску: что приготовить из самого раннего овоща

14 июня 11:05 2021

Редис — главный овощ июня. Когда огурец ещё и не думал завязываться, сочный и хрустящий редис нахально вылазит из земли, утверждая, что лето пришло.

Фото: basetop.ru

Корень жизни

Radix — корень жизни, именно так на латыни называют родной нам всем редис. Название овоща показывает, что он был хорошо известен и культивировался в Древнем Риме. Есть и легенда, согласно которой мы обязаны появлением редиса у себя на столе знаменитому путешественнику Марко Поло, который привёз семена этого овоща в Италию из своих китайский странствий. Марко Поло утверждал, что редис выращивали в Китае ещё три тысячи лет назад. Дикие формы редиса и его родственников — горчицы и редьки — растут и по сей день в Азии и Европе. Этот ареал считается исторической родиной редиса. В Россию же он попал из Франции и стал активно культивироваться с XVIII века.

Фото: frsad.ru

Редис приходится родственником капусте, есть у  них сходство и во вкусе. Существует множество сортов редиса, различных по форме —  круглый, овальный и вытянутый, и по цвету — жёлтый, бордовый, фиолетовый, малиновый и белый. Яркий своеобразный привкус редису придают горчичные и эфирные масла. Кстати, сок редиса может заменить перекись водорода или йод.  Если их нет под рукой, редис используют в качестве антисептического средства для очищения и заживления ран. Острота корнеплода зависит не только от сорта и почвы, в которой выращивается редис, но и от давности хранения: самый резкий вкус — у только что сорванного.

Фото: Pinterest

Суммируем пользу

Редис — ценный источник белков, минералов, пищевых волокон и витаминов. Из всех ранних овощей редис — главный хранитель витамина С. В 250 г корнеплода заключена его суточная доза, поддерживающая иммунитет. В его составе присутствуют витамины группы В, РР, А, а также калий, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк и другие минералы. Он содержит сульфорафан — органическое соединение, которое помогает бороться с раковыми клетками и обладает антибактериальными свойствами. Содержащийся в овоще бром поможет успокоиться, а фитонциды и антимикробное вещество лизоцим защитят от инфекции. Этот корнеплод оказывает желчегонный эффект, улучшает пищеварение и обмен веществ, поэтому полезен людям с лишним весом.

Но соблюдайте осторожность. Редис содержит большое количество эфирных масел, поэтому его употребление следует ограничить людям, имеющим хронические проблемы с желудком или сердцем. Кроме того, он не рекомендуется людям с серьёзной патологией щитовидной железы.

Как готовить

Лучше всего есть редиску просто так — достаточно её просто вымыть.  Самый простой и популярный салат из редиса — с огурцом, зелёным луком, укропом, варёным яйцом и сметаной. Редис для сэндвичей и бутербродов нужно тонко нарезать и за 5 минут, перед тем как закладывать на хлеб, немного посолить, чтобы он выделил сок и стал ещё вкуснее, но не потерял своей хрусткости.  Если редис натереть на крупной тёрке и смешать со сметаной, творогом или мягким творожным сыром, получится отличная намазка или дип для свежих овощей.

Редис — обязательный компонент русской окрошки, будь она сделана на квасе или кефире. Этот корнеплод можно не только беззаботно грызть, но и сочетать с другими продуктами. Редис смешивают со свежими и солёными огурцами, яблоками, манго, горчицей, сметаной, сыром, варёными яйцами, ревенем, сельдереем, капустой, всевозможной зеленью, луком и чесноком. Редиска поддаётся и тепловой обработке. Её можно запекать и превращать в тартар. Или смешивать со слабосолёной форелью, чтобы получить отличный риет.

Редис можно есть целиком вместе с молодой ботвой. В Индии, например, считается, что именно ботва редиса помогает организму полностью усвоить все микроэлементы и витамины, содержащиеся в самом редисе. Свежие неподвядшие молодые листочки ботвы можно тонко нарезать и положить в салат. Более старые, жёсткие или увядшие листья готовят так же, как шпинат или мангольд, то есть в составе овощных рагу и супов.

Фото: mynadache.ru

Как выбирать и хранить

При выборе редиса стоит обращать внимание на тяжёлые для своего размера плоды с блестящей кожицей, без пятен. Если редис на ощупь мягкий, скорее всего, внутри он будут пористыми и должного хруста от него не получишь. Кстати, чем крупнее редис, тем менее хрустящим он будет, поэтому избегайте брать чересчур крупный. Зелень редиса должна выглядеть бодрой, свежей и яркой.

Для лучшего хранения отделите ботву от корнеплода, не доходя до редиса 3-4 см, поскольку зелень отнимает питательные вещества у самого овоща, хвостики не срезайте. В холодильнике редис остаётся свежим 5–7 дней, а затем в нём образуется избыточное содержание крахмала, сахарозы (возрастает калорийность) и грубых волокон (тяжелее переваривается и вызывает раздражение слизистой). Продукт теряет диетические и вкусовые качества.

Фото: 1zoom.ru

Факт

В 100 г редиса всего 16 ккал. За это его любят диетологи, а вегетарианцы ценят корнеплод за содержание растительного белка, который легко усваивается.

Блюда из редиса

На мини-рынках Барнаула пучок редиса стоит 50 рублей, поэтому блюда из редиски могут себе позволить все.

Фото: fotoload.ru

Чистить редис для салата или нет?

Кожицу срезают, если на ней есть пятнышки. Чистая кожица корнеплода съедобна и отвечает за привычную остроту овоща.

Как сделать салат из редиса ещё вкуснее

  • Добавьте жареные семечки или орехи. Популярные варианты: миндаль, семена подсолнечника или льна, кешью и арахис.
  • Добавьте цельное зерно. В салаты из редиса уместно добавить киноа или перловку. Вкус салата станет более разнообразным, а благодаря клетчатке блюдо получится сытнее.
  • Активно добавляйте в салат из редиса мяту, кориандр, петрушку, базилик и укроп. Готовьте из них вариацию на тему песто, мелко нарезайте и смешивайте со сметаной, перетирайте с пряностями и перемешивайте с растительным маслом. Редис любит пряные травы.

Салат из редиса с цитрусовыми и мятой

Фото: gastronom.ru

Требуется: 1 большой лимон, 1 большой апельсин, 2 пучка (по 10–12 штук) редиса, 1 небольшой пучок мяты, хлопья чили, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: с лимона и апельсина, тщательно вымытых щёткой, снимите немного цедры мелкой тёркой. Выжмите из лимона и апельсина сок, смешайте с цедрой. У редиса удалите хвостики и верхушки, нарежьте мякоть очень тонкими кружками. Смешайте редис с соком и цедрой цитрусовых. У мяты удалите стебли (они не понадобятся). Оставьте маленькие нежные верхние листочки как есть, остальные складывайте стопочкой друг на друга, сворачивайте в трубочку и шинкуйте очень тонкой соломкой. Добавьте мяту в салат с редисом. Посолите и поперчите, приправьте хлопьями чили, перемешайте. Закройте и дайте настояться в холодильнике 30 минут.

Русский летний салат из редиса в стиле салата «Цезарь»

Фото: kartinkinaden.ru

Требуется: 1 луковица, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ломтика  пшеничного хлеба, масло растительное, 4 свежих средних огурца, 12–15 редисок, 2 маринованных небольших огурца, 3 яйца, сваренных вкрутую, 1 ч. л. каперсов, 1 ч. л. русской острой горчицы, 100 г майонеза, 1 ст. л. оливкового масла, 1 горсть листьев петрушки, соль.

Как приготовить: луковицу нарежьте тонкими перьями, сложите в миску. Залейте ледяной водой, добавьте лимонный сок, перемешайте и оставьте на 30 мин. Ломтики хлеба смажьте с двух сторон маслом и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Переложите на решётку, дайте остыть до комнатной температуры, нарежьте кубиками. Огурцы нарежьте наискосок очень тонкими ломтиками. Редиску разрежьте на половинки, а затем каждую половинку ещё на три части. Маринованные огурчики измельчите. Яйца очистите и нарежьте небольшими кусочками. Лук откиньте на дуршлаг, дайте слегка обсохнуть и переложите в  большую миску. Добавьте к нему огурцы, редиску, яйца и маринованные огурцы. Крупно порубите каперсы и перемешайте с остальными ингредиентами. Влейте заправку в салат, быстро и энергично перемешайте. Посолите по вкусу. Разложите салат с редисом по тарелкам, посыпьте крупно нарезанными листьями петрушки и кусочками поджаренного хлеба.

Пикантный салат из редиса с огурцами

Фото: gastronom.ru

Требуется: 4 средних огурца, 300 г редиса, 2–3 стебля зелёного лука, 4–5 веточек кинзы. Для заправки: 2 ст. л. рисового уксуса, сахар, соль, тёмное кунжутное масло.

Как приготовить: огурцы при помощи ножа для чистки овощей нарежьте тонкими длинными полосками, редиску — тонкими ломтиками. Лук и кинзу измельчите. Для заправки смешайте рисовый уксус, сахар, соль и кунжутное масло и добавьте в подготовленные ингредиенты. Салату дайте настояться 5 минут и подавайте.

Салат из редиса с огурцами, маринованными шампиньонами и сметанной заправкой

Фото: pp-day.ru

Требуется: Для маринованных грибов: 200 г шампиньонов, 70 мл лимонного сока, 120 мл оливкового масла, 2 ст. л. сухого орегано, 0,5 ч. л. соли, 100 мл питьевой воды. ​Для салата: половина среднего кочана айсберга, 400 г редиса, 200 г огурцов, горсть салатного шпината. Для заправки: 200 г сметаны жирностью 10%, бальзамический уксус, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: шампиньоны нарежьте ломтиками толщиной 4–5 мм. В большой миске смешайте все остальные ингредиенты для маринованных шампиньонов, влейте воду. Выложите в получившийся маринад грибы, закройте миску пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 30–45 мин. Листья айсберга крупно нарвите. Редис и огурцы для салата нарежьте кружочками или крупными ломтиками, смешайте с листьями салата, шпинатом и маринованными шампиньонами. Для заправки соедините сметану с бальзамиком, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Полейте салат заправкой и подавайте.

Салат из редиса с овощами и семенами льна

Фото: proshyanfood.ru

Требуется: 2 сладких мясистых перца, 4 спелых помидора и несколько черри, 4 средних хрустящих огурца, 1 средний пучок (8–10 штук) редиса, 1 красная сладкая луковица, 1 средний пучок зелени кинзы, укропа, петрушки, любое нерафинированное масло или натуральный йогурт для заправки, 2 ст. л. семян льна, соль, свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: разрежьте сладкие перцы на 4 части, удалите семена и перегородки, смажьте кожицу маслом. Запекайте под грилем в разогретой до 180° С духовке до чёрных подпалин, от 20 минут. Переложите в пакет на 10 минут, очистите от кожицы, нарежьте небольшими кусочками. Остальные овощи покрошите довольно крупно, чтобы не давали сок прежде времени. Удалите у зелени стебли, листочки нарвите и перемешайте. Выложите салат с редисом в салатник. Посолите, поперчите, полейте маслом или йогуртом, посыпьте семенами льна, выложите микс из зелени сверху.

Марокканский салат из редиса с огурцами и морковкой

Фото: food.inmyroom.ru

Требуется: 4 морковки, 10 шт. редиса, 1 огурец, соль. Для заправки: 0,5 красного перца чили, 2 веточки кинзы, молотая корица, 0,5 ч. л. сахарной пудры, 4 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить: морковь натрите на крупной тёрке. Редис нарежьте тонкими кружками, огурец — соломкой. Выложите овощи в дуршлаг, присыпьте солью и оставьте на 30 минут, чтобы стекла жидкость. Для заправки красный перец мелко нарежьте, с семенами или без. Кинзу тоже измельчите. Смешайте перец, кинзу, корицу и сахарную пудру. Добавьте оливковое масло и лимонный сок. Соедините в салатнице морковь, редис и огурец. Добавьте заправку.

Салат из редиса с картофелем 

Фото: scattidigusto.it

Требуется: 500 г молодого картофеля, 1 большой пучок (10–12 штук) редиса, небольшой пучок петрушки, соль. Для заправки: 1 белая сладкая луковица, 1 ст. л. сладкой горчицы, 1 ст. л. уксуса винного красного, 2 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить: картофель тщательно вымойте, не очищая, отварите в кипящей подсоленной воде. Воду слейте, немного охладите и нарежьте дольками. Редиску вымойте, нарежьте тонкими ломтиками. Петрушку измельчите. Для заправки покрошите луковицу. Горчицу соедините с уксусом. Помешивая, влейте масло, добавьте измельчённый лук. Тёплый картофель и редис выложите в салатник, полейте горчичным соусом, перемешайте. Посыпьте салат петрушкой и сразу подавайте.

Салат из редиса с яйцами, щавелем, черешками сельдерея, корном и яблоками

Фото: gastronom.ru

Требуется: 50 г киноа или булгура, 6 перепелиных яиц, сваренных вкрутую, 60 г редиса, 120 г черешков сельдерея, 40 г щавеля, 1 кисло-сладкое зелёное яблоко, 60 г салата корн, соль. Для заправки: 60 г щавеля, 5–6 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы с зёрнами, 2 ч. л. лимонного сока, соль

Как приготовить: отварите киноа или булгур в подсоленной воде до готовности. Отбросьте на сито и полностью остудите. Яйца очистите от скорлупы и разрежьте пополам. Редис, сельдерей и яблоко (без несъедобной сердцевины и семян) нарежьте тонкими ломтиками, щавель — соломкой. Для заправки взбейте все ингредиенты в блендере до однородности. Посолите. Смешайте киноа, редис, сельдерей, щавель, яблоко и корн. Заправьте и добавьте яйца. Подавайте салат сразу.

Приятного аппетита и удачных экспериментов на кухне!