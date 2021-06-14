Как выбирать клубнику

Первые плоды самой любимой летней ягоды уже созревают на грядках барнаульцев.
Клубника заслуженно входит в число самых вкусных, ароматных и полезных ягод. Употребление всего пяти плодов этой ягоды, напоминает Роспотребнадзор, способно компенсировать дневную потребность организма человека в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике даже больше, чем в винограде или малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода, клетчатки, сахарозы и фруктозы. При этом калорийность клубники очень мала и не превышает 36 ккал.
Важно! Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника также людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом), так как комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает её раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Любимый десерт
Употреблять ягоды лучше всего в качестве десерта, после основного приёма пищи. Натощак есть клубнику не рекомендуется — это может оказать раздражающее воздействие на желудок, однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, выраженность отрицательного воздействия значительно снизится.
Признаки хорошей ягоды
Спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:
А вот от употребления влажных или мятых ягод, а также ягод, на поверхности которых имеются пятна, признаки загнивания или плесени, окраска которых неоднородна (есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, имеются признаки неполной зрелости) лучше всего воздержаться.
«Сладость» клубники можно определить, обратив внимание на черенок ягоды: если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника, скорее всего, окажется сладкой. Если же листики плотно прилегают к ягоде, то высока вероятность, что ягода будет кислить.
Как выбирать магазинную ягоду?
В магазинах и фруктово-овощных киосках ягода появляется задолго до того, как поспеет на сибирских грядках. Лучшая ягода та, которую собирали непосредственно в розничную упаковку и далее не перекладывали. При этом размер упаковки не должен быть слишком большим. Обычно применяются контейнеры и туески из картона, дерева, пластика, вмещающие от 250 г до 1 кг. В больших ящиках клубника часто мнется и течёт, что негативно сказывается на её вкусе, возможностях хранения и прочих товарных качествах.
Как мыть ягоду?
Срок хранения вымытой клубники значительно сокращается, поэтому мыть ягоды нужно непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете использовать ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья.
Все впрок
Сезон клубники можно продлить, если заготовить ягоды впрок. Лучший способ сделать это, сохранив питательные и вкусовые качества, — заморозить ягоды небольшими порциями (по 150–200 граммов), так как при термической обработке (например, при изготовлении варенья или джема) не только значительно меняется вкус самих ягод, но и теряется большая часть витаминов.