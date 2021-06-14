Как выбирать клубнику

Первые плоды самой любимой летней ягоды уже созревают на грядках барнаульцев.

Клубника — название народное, оно происходит от старорусского слова «клуб», что значит шар или круглый. Она ягодой не является. В ягодах семена находятся внутри, а клубничные плоды — ложные ягоды, на разросшемся цветоложе которых находятся настоящие плоды — сухие орешки или маленькие семена.

Клубника заслуженно входит в число самых вкусных, ароматных и полезных ягод. Употребление всего пяти плодов этой ягоды, напоминает Роспотребнадзор, способно компенсировать дневную потребность организма человека в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике даже больше, чем в винограде или малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода, клетчатки, сахарозы и фруктозы. При этом калорийность клубники очень мала и не превышает 36 ккал.

Важно! Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника также людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом), так как комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает её раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Любимый десерт

Употреблять ягоды лучше всего в качестве десерта, после основного приёма пищи. Натощак есть клубнику не рекомендуется — это может оказать раздражающее воздействие на желудок, однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, выраженность отрицательного воздействия значительно снизится.

Признаки хорошей ягоды

Спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:

ягоды сухие, без признаков гниения;

цвет однородный;

листики «чашечки», обрамляющие ягоду зелёные, без признаков увядания;

поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;

насыщенный ягодный аромат, которого, как правило, лишены ягоды, выращенные на сухих субстратах. Если же питание растения выстроено правильно и оно получает достаточное количество микро- и макроэлементов, то ягоду всегда будет отличать насыщенный запах.

А вот от употребления влажных или мятых ягод, а также ягод, на поверхности которых имеются пятна, признаки загнивания или плесени, окраска которых неоднородна (есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, имеются признаки неполной зрелости) лучше всего воздержаться.

«Сладость» клубники можно определить, обратив внимание на черенок ягоды: если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника, скорее всего, окажется сладкой. Если же листики плотно прилегают к ягоде, то высока вероятность, что ягода будет кислить.

Как выбирать магазинную ягоду?

В магазинах и фруктово-овощных киосках ягода появляется задолго до того, как поспеет на сибирских грядках. Лучшая ягода та, которую собирали непосредственно в розничную упаковку и далее не перекладывали. При этом размер упаковки не должен быть слишком большим. Обычно применяются контейнеры и туески из картона, дерева, пластика, вмещающие от 250 г до 1 кг. В больших ящиках клубника часто мнется и течёт, что негативно сказывается на её вкусе, возможностях хранения и прочих товарных качествах.

Как мыть ягоду?

Срок хранения вымытой клубники значительно сокращается, поэтому мыть ягоды нужно непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете использовать ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья.

Перед мытьем ягод не удаляйте зелёные листья-чашечки и стебель.

Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать её в воде.

Промойте ягоды под струёй чистой проточной воды.

Подождите минуту, пока стечёт вода, аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды необходимо поместить в ёмкость с приготовленным раствором на 3–5 минут, затем тщательно ополоснуть под струёй проточной воды. Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, а также предотвращает порчу и увеличивает срок хранения клубники в холодильнике.

Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

Все впрок

Сезон клубники можно продлить, если заготовить ягоды впрок. Лучший способ сделать это, сохранив питательные и вкусовые качества, — заморозить ягоды небольшими порциями (по 150–200 граммов), так как при термической обработке (например, при изготовлении варенья или джема) не только значительно меняется вкус самих ягод, но и теряется большая часть витаминов.