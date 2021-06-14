Как защитить вещи на пляже от кражи

Пока одни наслаждаются летним отдыхом, другие пользуются расслабленным состоянием граждан для обогащения. Ведь расслабленный отдыхающий – мечта всех «пляжных» воришек.

Фото: fotokto.ru

Берите с собой на отдых минимум вещей– смартфон и немного денег на проезд, напитки и перекус. Смартфон и банковскую карту можно носить с собой в водонепроницаемом чехле.

Купайтесь по очереди. Отдыхать чаще всего едут с семьей или в компании друзей, поэтому на пляже всегда может остаться дежурный. Он последит за вещами, пока другие купаются или загорают с закрытыми глазами. Потом его, естественно, сменят, и он сможет насладиться отдыхом. Так же, можно сложить все ценности – фотоаппарат, часы, украшения в одну сумку и внимательно за ней следить – это проще, чем держать в поле зрения раскиданные повсюду вещи.

Устройте тайник. Например, спрячьте кошелек и деньги внутри обуви, а сверху положите остальные вещи и полотенце. Можно запрятать ценности и среди одежды – копаться в ней вор не будет. А вот оставлять все вещи в одной сумке, если нет дежурного, рискованно – воришка унесет все сразу. Можно устроить маскировку и отвлечь внимание от тайника – взять с собой дешевую пляжную сумку и оставлять ее пустую на видном месте.

Одевайтесь неприметно. Чтобы не стать жертвой кражи, нужно одеваться в простую одежду. Пляжные воришки всегда смотрят на внешний вид человека и оценивают, насколько он богат – то есть выгодно ли им идти на риск. Известно, что интерес к себе вызывают люди в одежде и обуви элитных марок, носящие дорогие украшения, пользующиеся эксклюзивными аксессуарами.

Подведем итог: на пляж стоит брать немного денег и только те вещи, которые не жалко потерять. Для телефона нужно купить водонепроницаемый чехол. А главное на пляже – не терять бдительность и трезво оценивать обстановку вокруг.