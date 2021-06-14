Кто кого: в Барнауле водитель на иномарке вылетел с дороги и снёс столб

Столб упал на проезжую часть, а машина от удара опрокинулась на бок.

О ДТП, которое произошло на пересечении ул. Солнечная поляна и Энтузиастов рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Авария произошла утром 14 июня. Столб упал на проезжую часть и перекрыл несколько полос. На месте происшествия работали сотрудники полиции и коммунальщики. По предварительным данным, пострадавших нет. Подписчики паблика остроумно обвинили в аварии электроопоры и «возмущённо требовали» убрать столбы с придорожных территорий.