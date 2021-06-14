Сегодня — Всемирный день донора крови. Развеиваем мифы о донорстве

Ежегодно 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови.

Фото: canva.com

Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943). Именно Ландштейнер в 1930 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. Кстати, слово «донор» произошло от латинского donare, что переводится как «дарить».

В 2004 году состоялся первый Всемирный день донора. Его успех способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот праздник стал отмечаться ежегодно.

В нашей стране 21 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов». Одним из главных нововведений закона стало создание единого банка данных крови и сдающих её людей.

Важность донорства сложно переоценить. Переливание крови и её продуктов позволяет спасти миллионы жизней. Кроме того, это играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей, а также во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.

Сегодня мы развеем мифы о донорстве крови.

Миф первый

Во время сдачи крови можно заразиться какой-нибудь болезнью.

Правда

На официальном сайте «Службы крови» сообщается: «Сдача крови безопасна для донора — все донорские пункты в России обеспечены одноразовым, стерильным оборудованием, индивидуальными системами. Шприцы и иглы одноразового пользования вскрывают только в присутствии донора. После использования они уничтожаются».

Миф второй

Сдавать кровь больно.

Правда

Донация — это очень простая процедура. Тысячи доноров сдают кровь по 40 и более раз. Для того чтобы узнать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на внутренней поверхности локтевой области.

Миф третий

Распространённая группа крови не нужна.

Правда

Именно такая кровь нужнее всего! Если она так распространена среди здоровых, то она так же распространена и среди больных. Кровь всех групп — и распространённых, и редких — требуется постоянно.

Миф четвёртый

После сдачи крови нужно отдыхать длительное время, значит, нужно это делать только по пятницам.

Правда

Кровь можно сдавать в любой будний день. Специального длительного отдыха после этой процедуры не требуется. После сдачи крови нужно посидеть 10–15 минут, избегать тяжёлых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям.

Миф пятый

Регулярные кровоотдачи заставляют организм вырабатывать больше крови, а это вредно для организма.

Правда

Донорство не наносит вреда организму здорового человека, а кровосдачи не могут вызвать привыкание, так как организм человека эволюционно приспособлен к кровопусканиям. Многолетние наблюдения за донорами, сдающими кровь на протяжении длительного времени, не выявили у них никаких отклонений, связанных с кровосдачами.

Кровопускание в научно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим эффектом, поэтому доноры в большинстве своем активные и жизнерадостные люди. Окружающими это иногда расценивается как «зависимость» от кровосдач.

Регулярные кровосдачи не заставляют организм вырабатывать больше крови, зато приучают его быстрее восстанавливаться после кровопотери.