В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов

Изменения связаны с празднованием Дня России. В Алтайском крае изменят расписание ряда пригородных поездов (время указано местное):

14 июня 2021 года назначаются пригородные поезда:

№ 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);

№ 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);

№ 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34);

№ 6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);

№ 6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30);

№ 6388 Барнаул — Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17);

№ 6387 Баюново — Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

14 июня 2021 года отменят электропоезда:

№ 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55);

№ 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);

№ 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

№ 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

15 июня назначен электропоезд № 6776/6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

15 июня отменен электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов останется прежним, передает пресс-служба региона. Справки по телефону (3852) 29-21-68 и в пригородных билетных кассах.