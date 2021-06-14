В Барнауле из-за ремонта теплосетей на две недели перекроют одну из улиц

Движение транспорта по всей ширине переулка Ядринцева в районе пересечения с улицей Песчаной закроют с 9:00 14 июня до 24:00 30 июня 2021 года.

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту тепловой сети, пишет пресс-служба мэрии.

Движение автобусов маршрута № 41 в это время будет организовано по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская»), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская») — ул. Партизанская — пр. Ленина, далее — по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.