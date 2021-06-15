Барнаул вошёл в число лучших по социально-экономическому развитию в 2020 году

Также в этот список вошли Павловский, Благовещенский и Завьяловский районы.

Фото: «Вечерний Барнаул»

За высокие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления за последние 3 года муниципалитетам вручат гранты, пишет «Алтайская правда» со ссылкой на региональный минфин.

Между лучшими в Алтайском крае по социально-экономическому развитию в 2020 году городами и муниципалитетами распределят 5 млн рублей, которые направят из краевого бюджета.

Известно, что их оценивали по индикаторам, которые характеризуют уровень социально-экономического развития муниципальных образований, развитие предпринимательства, повышение собственных доходов местных бюджетов.

Лучшими в Алтайском крае стали Павловский, Благовещенский, Завьяловский районы и Барнаул.