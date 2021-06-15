Барнаульский боец MMA победил в престижном турнире

Шараф Давлатмуродов одержал победу над бразильцем Клебером Сильвой на турнире OPEN FC5.

Фото: Open FC

В Жигулевске Самарской области состоялся пятый по счёту турнир российской лиги Open Fighting Championship. В главном бою участвовал барнаулец Шараф «Шерхан» Давлатмуродов.

Соперником тренера и спортсмена барнаульского Клуба смешанных единоборств «Один на один» был опытный бразилец Клебер Сильва (19–12). В итоге единогласным решением судей победу одержал Давлатмуродов (18–3–1). Добавим, что Шараф не проигрывает в октагоне с ноября 2018 года.