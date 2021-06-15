Губернатор Томенко взял вакцинацию под личный контроль

Об этом глава Алтайского края заявил на совещании по вопросу темпов вакцинации против коронавирусной инфекции в городах и районах региона.

Фото: www.altairegion22.ru

Краевые власти серьёзно обеспокоены недостаточной активностью населения по добровольной вакцинации и встревожены перспективой новой волны коронавируса осенью этого года.

По оценкам регионального правительства, для формирования коллективного иммунитета к осени этого года в регионе необходимо вакцинировать не менее 60 процентов взрослого населения — это около 1,1 млн человек. Сегодня городские, районные поликлиники и мобильные комплексы в крае обеспечены необходимым оборудованием и вакциной. В сутки они могут принимать до 15 000 жителей. Между тем чиновники с неудовлетворением констатируют, что при этом сегодня ежедневно вакцинируется от 2 до 2,5 тыс. человек. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что в ряде муниципалитетов зафиксированы низкие показатели вакцинации. А по состоянию на 11 июня в регионе вакцинированы всего около 270 тыс. человек.

Губернатор края поставил задачу: для предотвращения очередного всплеска заболеваемости нужно на Алтае к осени сформировать коллективный иммунитет.

— Темпы вакцинации нужно значительно увеличивать. Желательно их увеличивать от сегодняшнего уровня в четыре-пять раз. Если мы будем продолжать двигаться так, как мы это делаем сегодня, то целевых показателей вакцинации мы достигнем только к осени следующего года. Что это значит? Появляются риски, что третью волну или очередной всплеск заболеваемости мы с вами получим. Осень прошлого года помним и чувствуем до сих пор очень хорошо, допустить такого состояния ни в коем случае нельзя, — отметил губернатор края.

Он поручил краевым властям, органам местного самоуправления, работодателям усилить разъяснительную работу, выработать новые способы и формы стимулирования для того, чтобы жители края активнее вакцинировались.