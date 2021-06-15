Как в теннисе. «Коммунальщик» дома дважды разгромил соперника

В очередных турах чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд Суперлиги барнаульский «Коммунальщик» дома одержал две победы над сборной Свердловской области.

Фото: Александр Чёрный.

Уральцы являются аутсайдерами, барнаульцы же в нынешнем сезоне демонстрируют неплохую игру, так что результат получился вполне логичным — оба матча «Коммунальщик» выиграл с одинаковым теннисным счётом 6:1.

Следующие матчи барнаульская команда также сыграет на своём стадионе. 19–20 июня «Коммунальщик» принимает столичный ЦОП Москомспорта. Начало игр — в 13:00.