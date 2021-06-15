Рассказываем, как определить качественные плоды клубники

Лето — период созревания многих фруктов и ягод. Одной из первых на грядках и прилавках магазинов появляется клубника, заслуженно входящая в число самых вкусных, ароматных и полезных ягод.

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Употребление всего пяти плодов этой ягоды способно компенсировать дневную потребность организма человека в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике даже больше, чем в винограде или малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода, клетчатки, сахарозы и фруктозы. При этом калорийность клубники очень мала и не превышает 36 ккал.

Помните! Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника также людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом), так как комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает её раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Употреблять ягоды лучше всего в качестве десерта, после основного приёма пищи. Натощак есть клубнику не рекомендуется — это может оказать раздражающее воздействие на желудок, однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, выраженность отрицательного воздействия значительно снизится.

Спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:

ягоды сухие, без признаков гниения;

цвет однородный;

листики-чашечки, обрамляющие ягоду, зелёные, без признаков увядания;

поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;

насыщенный ягодный аромат, которого, как правило, лишены ягоды, выращенные на сухих субстратах. Если же питание растения выстроено правильно и оно получает достаточное количество микро- и макроэлементов, то ягоду всегда будет отличать насыщенный запах.

А вот от употребления влажных или мятых ягод, а также ягод, на поверхности которых имеются пятна, признаки загнивания или плесени, окраска которых неоднородна (есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, имеются признаки неполной зрелости) лучше всего воздержаться.

Обращаем внимание! Форма и цвет ягоды являются признаком сорта и далеко не всегда влияют на содержание сахара.

«Сладость» клубники можно определить, обратив внимание на черенок ягоды: если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника, скорее всего, окажется сладкой. Если ж листики плотно прилегают к ягоде, то высока вероятность того, что ягода будет кислить.

Лучшая ягода та, которую собирали непосредственно в розничную упаковку и далее не перекладывали. При этом размер упаковки не должен быть слишком большим. Обычно применяются контейнеры и туески из картона, дерева, пластика, вмещающие от 250 г до 1 кг. В больших ящиках клубника часто мнётся и течёт, что негативно сказывается на её вкусе, возможностях хранения и прочих товарных качествах.

Самую лучшую ягоду производители охлаждают прямо на поле до +2…+4 градусов, а потом хранят и продают так, чтобы эта температура не изменялась. Поэтому если ягоду охладить в течение часа после сбора и дальше хранить охлаждённой, то даже спелая ягода не потеряет своего вкуса и полезных свойств на протяжении 10–14 дней.

Хранить клубнику в домашних условиях также лучше в холодильнике, где обеспечивается оптимальная для неё температура.

Как мыть ягоду?

Срок хранения вымытой клубники значительно сокращается, поэтому мыть ягоды нужно непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете использовать ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья.

Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель.

Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать её в воде.

Промойте ягоды под струёй чистой проточной воды.

Подождите, пока стечёт вода.

Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который легко, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды необходимо поместить в ёмкость с приготовленным раствором на 3–5 минут, затем тщательно ополоснуть под струёй проточной воды. Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, а также предотвращает порчу и увеличивает срок хранения клубники в холодильнике.

Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

Помните! Непродолжительный сезон клубники можно продлить, если заготовить ягоды впрок. Лучший способ сделать это, сохранив питательные и вкусовые качества, — заморозить ягоды небольшими порциями (по 150–200 граммов), так как при термической обработке (например, при изготовлении варенья или джема) не только значительно меняется вкус самих ягод, но и теряется большая часть витаминов.