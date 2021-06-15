Горячую воду отключили 120 тысячам барнаульцев

Сегодня, 15 июня 2021 года, в Барнауле начался третий этап опрессовки по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.

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Для проведения испытаний и ремонтов после них горячую воду отключили до 24 июня 120 тысячам жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт (оранжевый сектор на карте).

В СГК напомнили, что гидравлические испытания — обязательный этап подготовки теплосетевого комплекса города к предстоящему отопительному сезону. Температура воды в трубопроводах на время опрессовки не превышает 40° C.

График испытаний и ремонтных работ согласован с администрацией города.