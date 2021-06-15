Почти 650 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае за неделю

С 5 апреля 2021 года, с начала сезона активности клещей, в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились 6 423 человека, из них 1 900 детей до 14 лет.

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Из общего числа пострадавших в Барнауле зарегистрировано 1 858 человек, обратившихся в медицинские организации города по поводу присасывания клещей, из них 378 детей до 14 лет. Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 645 жителей Алтайского края.

В регионе зарегистрировано:

186 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет,

20 случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у одного ребёнка,

четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей до 14 лет.

В Барнауле зарегистрировано:

29 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 11 детей до 14 лет;

восемь случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у двух детей;

один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребёнка до 14 лет.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 5% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,7% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Все пострадавшие от присасывания заражённых клещей прошли профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Специалисты регионального Роспотребнадзора ещё раз напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае-июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду; брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты), которые существенно снижают риск присасывания клещей.

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на заражённость его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах.

Адреса лабораторий и другую актуальную информацию читайте в специальном разделе «Осторожно! Сезон активности клещей».