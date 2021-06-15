Раскудрявый, вьюн зелёный, лист резной!

Народные приметы на 15 июня.
В народном календаре 15 июня – Никифор-вьюн зеленый. В этот день девушки из цветка вьюнка плели венки, а хозяйки пекли вкусные караваи. С Никифора дня наступал сенокос, крестьяне приступали к окучиванию картофеля. Существовало поверье, что если кто-то за человеком вьюном ходит, а ему это не в радость, то нужно на Никифора сорвать ветку ивы и воткнуть её между свои следом и следом человека, который докучает.
Почти все приметы и запреты в этот священный день были так или иначе связаны с различными переговорами. Говорят, что нельзя заключать сделки пятнадцатого июня, это большой грех. В древности люди говорили, что если ослушаться совета, то можно не только потерять доверие деловых партнеров, но и лишиться крупной суммы денежных средств, в худшем случае такой человек может и вовсе попасть в заложники ситуации. Не следует вести в это время никаких переговоров и заниматься планированием, а также бытовыми работами. Лучше перенесите все это на другую дату.