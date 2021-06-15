Раскудрявый, вьюн зелёный, лист резной!

Народные приметы на 15 июня.

Фото: Fotokto.ru

В народном календаре 15 июня – Никифор-вьюн зеленый. В этот день девушки из цветка вьюнка плели венки, а хозяйки пекли вкусные караваи. С Никифора дня наступал сенокос, крестьяне приступали к окучиванию картофеля. Существовало поверье, что если кто-то за человеком вьюном ходит, а ему это не в радость, то нужно на Никифора сорвать ветку ивы и воткнуть её между свои следом и следом человека, который докучает.

Почти все приметы и запреты в этот священный день были так или иначе связаны с различными переговорами. Говорят, что нельзя заключать сделки пятнадцатого июня, это большой грех. В древности люди говорили, что если ослушаться совета, то можно не только потерять доверие деловых партнеров, но и лишиться крупной суммы денежных средств, в худшем случае такой человек может и вовсе попасть в заложники ситуации. Не следует вести в это время никаких переговоров и заниматься планированием, а также бытовыми работами. Лучше перенесите все это на другую дату.

Что нельзя и что можно делать в день Никифора:

Представительницам слабого пола нельзя подметать в этот день, в противном случае с мусором можно вымести из своей жизни благополучие, здоровье и финансовую стабильность. Пылесосить в это время также нельзя, говорят, что можно проводить только влажную уборку.

Запрещается надевать вещи с металлической фурнитурой. Тот, кто ослушается запрета, может столкнуться с большими жизненными трудностями, побороть которые может помочь только выдержка и хладнокровие.

Нельзя в этот день печалиться и оплакивать тех, кого давно уже нет в мире живых. В этот день вы должны вспоминать все хорошие моменты, которые прожили вместе с теми людьми.

Пятнадцатого июня существует запрет на походы на кладбище, говорят, что там можно повстречать темные силы, которые могут утащить к себе.

Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах, также нельзя стирать и полоскать в них белье, согласно приметам, русалки околдуют и унесут человека на дно.

Нельзя думать и говорить о плохом пятнадцатого июня, в противном случае все плохое придет к вам в дом, а весь негатив будет пожирать вас изнутри. Лучше думайте о чем-то хорошем, настройте себя на позитив. В этот день нужно радоваться, проведите его в веселой и шумной компании, в которой точно никто не будет говорить о печали.

Фото: Fotokto.ru

Народные приметы 15 июня