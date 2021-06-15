Со школьного двора под звуки нестареющего вальса: сколько стоят выпускные платья в Барнауле

Выпускные вечера стартуют в России с 20 июня, и нарядиться на торжество можно вполне бюджетно.

Как бы не менялась мода, а на выпускной многие вчерашние школьницы по-прежнему хотят платья а’ля бальные. Не обязательно пышные, но торжественные, в пол, из лёгких струящихся тканей. В конце концов, выпускной — это практически первый бал взрослой жизни! Некоторые выбирают в качестве наряда на выпускной комбинезон или брюки с блузкой или рубашкой. В среднем в брендах масс-маркета — H&M, ZARA, Mango и другие. Наряд можно купить по цене от 3 до 5 тысяч.

В шоу-румах, которые представляют российские и зарубежные бренды, наряд обойдётся уже от 5 до 9 тысяч.

Самый доступный вариант — взять вечернее платье на прокат. Аренда наряда на мероприятие (на 1–2 суток) — 2500 рублей.

Плюсы аренды очевидны: можно взять платье в стиле «все лучшее сразу», которое вы никогда не решились бы купить, но стать его обладательницей на один день всегда хотелось. Из минусов: арендованное платье кто-то носил и мерил до вас, поэтому, если вы брезгливы или не доверяете уровню чистки сервиса, вам, возможно, в неновом наряде будет некомфортно. Также на празднике с арендованным платьем стоит быть очень аккуратной: не порвать его и не запачкать. Возможно, из-за такого «ограничения» вы будете нервничать и не сможете расслабиться и по-настоящему повеселиться!

Надеемся, что в последний момент выпускные балы не отменят, ведь большинство выпускниц наряды уже приобрели, а родители оплатили банкет!