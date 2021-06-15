Соцсети: пешехода госпитализировали в тяжёлом состоянии после ДТП

По словам очевидцев, удар был такой силы, что с пострадавшего слетели ботинки.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло вчера, 14 июня 2021 года, в 20:20 в Барнауле на улице Советской Армии, в районе дома № 106. Горожане в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» рассказали, что водитель на Mitsubishi Outlander сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

Барнаульцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внезапно выскочил на дорогу перед автомобилем.