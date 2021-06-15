Солисты ансамбля песни и танца «Алтай» выступят на Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов

Конкурс проходит с 15 по 20 июня 2021 года в Ярославле и посвящён характерному и народно-сценическому танцу.

Фото: ansambl-altai.ru

Алтайский край на конкурсе представляют солисты ансамбля песни и танца «Алтай», сообщает портал министерства культуры региона. В номинации «Соло» выступит Анастасия Поволоцкая с номером «Руки матери», также она задействована в дуэтах из спектаклей «Дом у дороги», «Жил человек» и «Блуждающие звёзды». В номинации «Трио» выступят Антон и Степан Копилевичи, Егор Березиков. Для них специально были поставлены народные номера «Еврейский дворик» и «Алтайская Масленица».



Торжественное открытие конкурса состоялось 15 июня в Большом зале КЗЦ «Миллениум». На открытии выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В рамках культурной программы конкурса будут организованы творческие лаборатории, встречи, мастер-классы и кинопоказы. Конкурсные просмотры II и III туров, мастер-классы и гала-концерт лауреатов будут показаны в прямой трансляции на портале Культура.рф.



Председателем жюри конкурса вновь стал народный артист России, профессор, художественный руководитель театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров. Художественный руководитель конкурса — президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, народный артист СССР, профессор Юрий Григорович.