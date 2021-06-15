В Барнауле с лекцией выступит известный литературовед

Дмитрий Бак — участник программы фестиваля Роберта Рождественского.

Фото: Алтайская краевая библиотека им. Шишкова.

16 июня в 14:30 в библиотеке им. В. Я. Шишкова с открытой лекцией выступит Дмитрий Бак — литературовед, литературный критик, журналист, переводчик, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного литературного музея им. В. И. Даля. Он принимает участие в работе межрегионального семинара молодых литераторов, который входит в программу литературного фестиваля Роберта Рождественского. Тема открытой лекции Дмитрия Бака «Как писать и как быть писателем?»: актуален ли сегодня вопрос Бориса Эйхенбаума».

В конце 1920-х годов известный критик и теоретик литературы Борис Эйхенбаум заявил, что для современного литератора актуален не только вопрос о том, как и о чём писать, не менее важно понимать, как быть писателем. Насколько насущны оба эти вопросы в наши дни? Является ли создание поэтических и прозаических произведений профессией? Как меняются основные литературные институции («толстые» литературные журналы, издательства, литературные агентства)? Какие профессиональные идентичности пришли на смену традиционной номинации «литературный критик» («литературный навигатор», обозреватель, бренд-менеджер, блогер и т. д.)? Каково соотношение различных форматов бытования литературного текста (книжные издания, электронные версии, порталы и т. д.)? Можно ли прогнозировать основные тренды развития поэзии и прозы? На все эти вопросы в своей лекции Дмитрий Бак и постарается ответить, а также поговорить о том, каковы функции современных проектов и институций, призванных «обучить писательскому мастерству» (традиционные студии, резиденции, литературные институты, школы творческого письма).

Библиотека приглашает всех, кому интересны проблемы современной словесности. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.