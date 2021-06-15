Жители Барнаула смогут стать донорами

Донорская акция в столице Алтайского края пройдёт с 15 по 18 июня 2021 года.

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В эти дни с 9:00 до 12:00 в Алтайском краевом центре крови барнаульцы смогут стать донорами в рамках Всероссийской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор».

Накануне, 14 июня, в наиболее людных местах города (набережная, Нагорный парк, улица Мало-Тобольская, парки «Арлекино», «Лесная сказка», «Эдельвейс» и др.) будут работать информационные точки. На них волонтёры расскажут жителям о важности донорства крови, о том, почему важно кадровое донорство, о правилах кровосдачи, подготовке к донации и о противопоказаниях.

Также в поддержку акции 14 июня будет организована пробежка на террасах Нагорного парка, пишет пресс-служба мэрии.