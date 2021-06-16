Стать Индианой Джонсом: акция «Европейские дни археологии» впервые пройдёт в Барнауле

Участников ждут экскурсии на теплоходе и лекции.

Фото: archaeolog.ru

Дата акции выбрана не случайно. Именно в эти дни по всей Европе, напоминает официальный сайт Барнаула, проходят мероприятия, которые призваны популяризировать национальное археологическое наследие европейских стран. Впервые «Дни археологии» были проведены во Франции в 2008 году под руководством Национального института превентивных археологических исследований.

С 2019 года мероприятие приобрело европейский масштаб: ежегодно в третьи выходные июня музеи, научно-исследовательские организации и институты проводят лекции, экскурсии по археологическим и историческим памятникам, в том числе и в онлайн-формате. В этом году Россия впервые присоединяется к этому событию.

В Алтайском крае основным инициатором и организатором выступили автономная некоммерческая организация по развитию культуры и краеведения «Многоликий Алтай», а площадкой для встреч всех интересующихся древним прошлым региона станут два крупнейших хранилища коллекций музейных предметов по археологии нашего региона — Алтайский государственный краеведческий музей и Музей археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета.



В Барнауле в «Археологические дни» подготовили увлекательную программу, рассчитанную на разные возрастные категории. Участники акции на экскурсиях «Древний Алтай», «Современники великой Трои», «Алтай в древности» познакомятся с уникальными археологическими предметами, найденными на Алтае, посетят научно-популярные лекции: «Неандертальцы Северной Азии», «Древние арийские племена на территории Алтая», «Тайны Пазырыка». Для маленьких любителей древностей проведут интерактивную программу «Юный археолог».

В завершение акции 19 июня 2021 года в 15:00 пройдёт экскурсия «По археологическим местам Барнаула» по Оби на прогулочном теплоходе в сопровождении кандидата исторических наук Кунгурова Артура Леонидовича, автора книги «Археологические памятники Барнаула».

Полная программа акции «Европейские дни археологии» опубликована на сайте краеведческого музея. На некоторые мероприятия требуется предварительная запись по тел. 63-94-07.