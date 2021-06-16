Алтайская мошенница «разводила» пользователей соцсетей на деньги. Её задержали

Теперь ей грозит лишение свободы до двух лет.

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Предварительно установлено, что осенью 2020 года 29-летняя жительница Алтайского края в соцсети создала три фейковые страницы под разными именами, на которых опубликовала объявления о продаже вещей, косметики и парфюмерии.

Когда потенциальные покупатели писали ей сообщения о желании приобрести товар, женщина просила перевести на её банковскую карту от 3 до 4 тысяч рублей. Когда же люди требовали сообщить им номер трека, подтверждающий факт отправления, злоумышленница вносила их в чёрный список.

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личность подозреваемой. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ГУ МВД России по Алтайскому краю обращает внимание на то, что наиболее часто встречающимися площадками для размещения подобных объявлений являются сайты социальных сетей и бесплатных объявлений.

Также распространённым способом мошенничества в Сети является создание сайтов интернет-магазинов. Злоумышленники по электронной почте высылают договор, который заполняет заказчик, после чего просят внести предоплату за товар. Также встречаются сайты-клоны, на которых искажены реквизиты получателя. Различие может быть в названии сайта в одну букву.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность, а также следовать нескольким правилам и помнить: